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01 Квітень 2019, Київ 15:14
Новини | Політика

Вибори президента: ЦВК порахувала 80% голосів

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,03%, Юлія Тимошенко – 13,24%

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Станом на 15:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 80% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,03%, Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%.

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Недійсними по Україні визнали 1,18% бюлетенів.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

День виборів президента України в 11 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День виборів президента України в 11 фото

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко коментують результати екзит-полів - відео
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Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко коментують результати екзит-полів - відео

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