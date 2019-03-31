Головні підсумки дня голосування на президентських виборах 2019

Вибори президента України, ймовірно, відбулися. Це є головний підсумок дня – 31 березня 2019 року. Виборчі дільниці відкрилися і закрилися вчасно. Голосування пройшло на майже 30 тисячах дільниць. Численні українські та закордонні спостерігачі фіксували незначну кількість порушень і досі ніхто з них не поставив результати виборів під сумнів. За попередніми даними явка на виборах склала понад 63%.​

Усього до списку виборців на момент закінчення голосування – 20:00 31 березня, було внесено майже 29 мільйонів громадян України – 28 956 366 людей. З них, виборчі бюлетені отримали понад 18 мільйонів – 18 386 880 людей.

У виборчому бюлетені було 39 кандидатів, двоє з яких – Сергій Тарута та Олександр Мороз заявили про свою відмову від боротьби за право стати президентом України

ОПОРА

За інформацією, зібраною спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА на репрезентативній кількості виборчих дільниць, активність виборців в межах України станом на 20:00 складає 63,2% (із похибкою 0,8%).

Для порівняння на виборах Президента 2014 року активність виборців у цій годині складала 60%.

Причому, на момент завершення голосування на 1,4 % дільниць ще були зафіксовані черги з виборців, які мали намір проголосувати.

Найтиповішим порушенням, виявленим спостерігачами ОПОРИ, було видавання бюлетенів без паспорта громадянина України. Такі випадки зафіксовані на 4% виборчих дільниць. Кількість таких зловживань на позачергових виборах Президента України 2014 року була аналогічною.

Дещо більше у порівнянні із минулими президентськими виборами спостерігачі ОПОРИ зафіксували інцидентів розголошення змісту волевиявлення через демонстрацію бюлетеня у приміщенні для голосування. Такі порушення зафіксували на 3,4% виборчих дільниць .

На 1,2% дільницях у період з 16:00 до 20:00 були випадки фотографування бюлетенів виборцями.

Комітет виборців України (КВУ)

КВУ фіксував помилки в роботі дільничних виборчих комісій. У Полтаві на одній з дільниць (№ 531267, 4-та міська лікарня) члени комісії розпочали підрахунок голосів ще до закінчення голосування. Голова ДВК та 9 інших членів комісії розпломбували скриньку і самовільно розпочали підрахунок голосів виборців, чим порушили статтю 78 Закону України «Про вибори Президента України».

У Запорізькій області (округ №78, дільниця 230266) спостерігачі КВУ повідомили, що члени комісії частково заповнили протокол про підрахунок голосів виборців ще до закінчення голосування.

Крім того, КВУ вказує на проблему зі списками виборців. У різних областях деякі виборці не змогли знайти себе у списках, хоча запрошення отримали.

Спостерігачі КВУ повідомляють і про кілька випадків, коли виборці рвали або псували бюлетені. На Закарпатті на одній з виборчих дільниць в Ужгороді виборець продемонстрував у соціальній мережі свій бюлетень, який він сфотографував у виборчій кабінці із написом: «Всіх розстріляти, крім «кандидата Х». У Запорізькій області (округ №74, дільниця 230905) виборець навмисно показово зірвав пломбу зі скриньки для голосування.

​​Закордонні виборчі дільниці

Громадяни України, які живуть чи працюють у інших країнах і стоять на консульському обліку при посольствах, продемонстрували рекордну активність на виборах президента України.

Принаймні, такий висновок можна зробити, спостерігаючи за повідомленням виборців із закордонних дільниць у соціальних мережах. Радіо Свобода зібрало «виборчі картинки» з різних міст.

Усього голосування відбулося на 101 закордонній виборчій дільниці – від Австралії до Японії. У переважній більшості країн працювало по одній виборчій дільниці.

Найбільше – 5 дільниць було у Німеччині, 4 – у США , Італії та Польщі, по 3 – у Канаді, Туреччині та Іспанії, по 2 – у Чехії, Угорщині, Португалії, Білорусі, Молдові, Сербії, Великій Британії, Греції, Китаї і ОАЕ.

Українці Австрії активно голосували на виборчій дільниці в Посольстві України у Відні.

Ось так голосували українці у столиці Німеччини – Берліні.

Журналіст DW Юрій Шейко написав, що у Дюссельдорфі зібралося понад двадцять тисяч громадян України.

«Я підгледів за номерами - більше 21 тисячі виборців. Бідні члени комісії. На цих виборах - найважчий вибір за всі 15 років виборів у моєму житті», – написав Юрій.

Довжелезна черга громадян України стояла з самого ранку у польському Кракові. Поляки здивовано перепитували: «А за чим черга?»

Українська громада Італії активно реалізувала своє право голосу. Сонячна погода сприяла гарному настрою. Голосування на закордонній виборчій дільниці #900031 у Римі тривало до 20:00 години

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Центральна виборча комісія (ЦВК)

Через дві години після завершення голосування ЦВК почала показувати перші результати підрахунку голосів.

Як свідчать дані національного екзит-полу, наведені станом на 20:00, найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня отримує актор Володимир Зеленський – 30,6%.

Друге місце, згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць, посідає чинний президент Петро Порошенко з 17,8% голосів виборців.

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Третє місце, згідно з екзит-полами, посідає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко з 14,2% голосів.

На четвертому місці – кандидат «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко – 9,8% голосів виборців, на п’ятому – кандидат у президенти від партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко – 7,1% голосів.

Оскільки ніхто з кандидатів не зміг набрати більше ніж 50% голосів, 21 квітня має відбутися другий тур виборів.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати до 10 квітня.

Ось як кандидати у президенти, які набрали найбільше голосів за результатами екзит-полів, прокоментували оприлюдненні дані.

За шість годин після закінчення виборів Центральна виборча комісія України підрахувала 8,9% голосів.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 29,48%, Петро Порошенко – 16,96%, Юлія Тимошенко – 13,87%, Юрій Бойко – 11,08%, Анатолій Гриценко – 6,88%.

Недійсними по Україні визнали 1,16% бюлетенів.