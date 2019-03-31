Прага, Варшава, Брюссель, Лондон, Тбілісі: висока явка і черги на дільницях закордоном

На закордонних дільницях Праги, Варшави, Лондона, Брюсселя і Тбілісі кореспонденти Радіо Свобода фіксують черги українців, охочих проголосувати.

Так, щоб проголосувати на одній із виборчих дільниць у Празі українці стоять у чергах близько двох годин. Черги сягають десятків метрів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Празі.

«У Празі зареєстровано 21 200 виборців. Це абсолютний рекорд. Треба сказати, що у Чехії живуть зараз понад 110 тисяч українців і це одна з найбільших українських діаспор закордоном. Це абсолютний рекорд для Праги така кількість виборців», – каже журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин і додає, що голосування відбувається без проблем.

Високу явку виборців фіксують у Варшаві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Польщі. І зазначає, що «черги, простягаються уздовж усього кварталу».

«Станом на 13:00 у Варшаві проголосували 1200 осіб із 14 тисяч. Але вже були випадки, коли люди не змогли проголосувати, десь 10 заяв вже подали. У посольстві кажуть, що це люди, які запізнилися з подачею заяв на голосування, щоб їх встигли зареєструвати та передати документи до міністерства закордонних справ України або це люди, які приходили без паспортів», – каже кореспондент Валерія Кірічева.

Загалом у Польщі працює чотири виборці дільниці – у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні.

Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин розповів, що кількість виборців на дільниці у Лондоні зросла у другій частині дня. За його словами, голосування відбувається злагоджено і спокійно.

«Представники виборчої комісії сказали, що є невелика черга з приблизно 50 людей», – розповів журналіст про ситуацію станом на 17:45.

Близько 2500 українців зареєструвалися на виборчій дільниці у Лондоні. Представники виборчої дільниці називають ці показники «високими».

Черги з охочих проголосувати українців вишикувалися біля українського посольства у Брюсселі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Безпрецедентна явка цього разу в Бельгії, величезна кількість громадян України, приїжджають сюди в посольство України в Бельгії для того, щоб віддати свій голос за майбутнього президента України. Не всі живуть в Брюсселі, люди приїжджають з Льєжа, Антверпена, Люксембурга та інших містечок Бельгії – більше двох тисяч громадян України», – зазначає кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов.

Безпрецедентно високу активність виборців фіксують також у Тбілісі, повідомляє кореспондент «Настоящее время».

«Як нам розповіли представники ЦВК України, на попередніх виборах явка в посольстві України в Грузії не перевищувала 15% , тобто була традиційно низькою, тоді як сьогодні тільки за першу частину дня свій вибір зробили більше 40 % виборців. Мова йде про тих українських громадян, які зареєстровані у Грузії. Усього – 561 людина, хоча звичайно ж, реальне число громадян, які живуть у Грузії набагато вище, інколи називають цифру – 6000 осіб», – повідомляє Звіад Мчедлішвілі.

Загалом, закордоном зареєстрована 101 дільниця.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.