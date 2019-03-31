Усі екзит-поли: хто може перемогти на президентських виборах-2019

Чотири екзит-поли – опитування виборців на виході із виборчих дільниць – пройшли на президентських виборах-2019. Це – традиційний Національний екзит-пол, два великих опитування Телевізійної служби новин (ТСН) телеканалу «1+1» та спільний екзит-пол телеканалів «112 Україна» і NewsOne, а також опитування соціологічного центру «Социс». Радіо Свобода зібрали результати опитувань усіх екзит-полів щодо ТОП-п'ятірки кандидатів.

Національний екзит-пол

Національний екзит-пол під час президентських виборів-2019, який проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології на кошті іноземних донорів, пройшов у штатному режимі.

За даними опитування, станом на 18:00, президента України оберуть у другому турі. Результати такі:

Володимир Зеленський – 30,4%

Петро Порошенко – 17,8%

Юлія Тимошенко –14,2%

Юрій Бойко – 9,8%

Анатолій Гриценко 7,1%

Національним екзит-полом застосовувалася методика «таємного голосування», оскільки, як пояснили соціологи, вона зменшує кількість відмов і суттєво підвищує надійність даних екзит-полу.

«Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України. Проте, хочу наголосити, що не опитуються такі дільниці, як закордонний виборчий округ, спеціальні дільниці, такі як в’язниці, лікарні, військові частини, виборці, які голосують вдома, загалом, приблизно 6, 2% тих, кого ми не охоплюємо екзит-полом», – пояснила PR-менеджер КМІСу Тетяна Пясковська.

Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Канади в Україні.

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Телевізійна служба новин (ТСН) 1+1

Телевізійна служба новин «1+1 медіа», так само, оголосила результати свого екзит-полу, станом на 18:00, в ефірі телемарафону «Вибір країни» о 20-й вечора, по закриттю дільниць.

Результати такі:

Володимир Зеленський – 30,1%

Петро Порошенко – 18,5%

Юлія Тимошенко – 14,0 %

Юрій Бойко – 9,1%

Анатолій Гриценко – 7, 6%

За результатами опитування, яке на замовлення ТСН в усіх українських регіонах провели дві дослідницькі організації компанії Kantar TNS та Info Sapiens.

«Ми вирішили посилити марафон «Вибір країни» власним екзит-полом та залучили до співпраці одразу дві авторитетні дослідницькі організації: українська агенція спеціалізується саме на проведенні соціологічних та політичних досліджень, а залучення міжнародної компанії також мінімізує ризик впливу внутрішньополітичних факторів на результати», – заявив директор департаменту новин Сергій Попов.

Телеканали «112 Україна» та NewsOne

Два телеканали «112 Україна» та NewsOne теж о 20:00 оголосили результати свого опитування, яке вони провели, як було заявлено 500 виборчих дільницях України.

Результати опитування такі:

Володимир Зеленський – 30, 7%,

Петро Порошенко – 18,6%

Юлія Тимошенко – 13, 9%

Юрій Бойко – 10,3%

Анатолій Гриценко – 7,3%

Опитування для 112 Україна» та NewsOne виконали австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA, спільно з українським центром «Соціальний моніторинг»

Вони повідомляють, що опитали 276 тисяч 548 людей (це найбільша заявлена кількість опитаних із усіх екзит-полів). Організатори цього екзит-полу обіцяють, що статистична похибка не перевищить 2,1% для лідерів рейтингу і не більше 1,5% для інших кандидатів – тобто менше, ніж заявили соціологи у Національному екзит-полі.

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Центр SOCIS

Центр SOCIS опитував людей на 430 виборчих дільницях в усіх областях України і Києві.

Результати опитування SOCIS, станом на 19:00 такі:

Володимир Зеленський – 29,25%

Петро Порошенко – 19,19%

Юлія Тимошенко – 13,75%

Юрій Бойко – 9,24%

Анатолій Гриценко - 7,91%

SOCIS опитав 15405 виборців. Декларована похибка 0,8%



Отже, результати опитувань у рамках чотирьох екзит-полів у другий тур виборів вивели Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Причому, опитані на виході з дільниць виборці показали значно більший рівень підтримки Зеленського, аніж чинного президента. На третьому місці – Юлія Тимошенко.

Результати виборів, згідно із законодавством, після обрахунку усіх протоколів з усіх виборчих дільниць, оголосить Центральна виборча комісія (ЦВК).

Екзит-пол винайшли у США і з тих пір опитування виборців на виході із виборчих дільниць активно використовують для прогнозування результатів голосування у день виборів.

Ініціатором першого екзит-полу в Україні був Фонд «Демократичні ініціативи», організувавши опитування і телешоу «Ніч виборів» під час виборів парламенту 1998 року. З тих пір фонд «Демократичні ініціативи» організовував екзит-поли під час парламентських виборів 1998, 2002, 2006, 2007, 2010, 2014 років, двох турів виборів Президента України 1999 року, трьох турів виборів Президента України у 2004 році та двох турів президентських виборів у 2010, 2014 роках.

В усіх цих екзит-полах з 1999 року брав участь Київський міжнародний інститут соціології, а з 2004 року – Центр Разумкова.

Тепер до проведення екзит-полів долучається набагато більше соціологічних компаній та організацій. Якщо дані опитувань збігаються, це може означати, що соціологи професійно виконали свою роботу.