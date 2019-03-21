Консорціум соціологів проведе Національний екзит-пол 31 березня

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова оголосили 21 березня про старт проекту «Національний екзит-пол 2019».

«Консорціум у складі вищезгаданих організацій проведе 31 березня, у день виборів президента України, опитування на виході з виборчих дільниць. Головна мета проекту – забезпечити ефективнийгромадський контроль за чесністю виборів. Реалізація проекту проходитиме під контролем Наглядової ради, до якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські журналісти та експерти», – ідеться в повідомленні.

31 березня ці соціологи планують провести три прес-конференції, на яких розкажуть про перебіг процесу опитування респондентів на виході з виборчих дільниць (о 14:00), повідомлять перші результати опитування (після 20:00 на прес-конференції, яка розпочнеться о 19:45) і вкажуть оновлені дані своєї роботи (о 23:00).

Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 року здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), представництва Європейського союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», посольства Канади в Україні.

Радіо Свобода є інформаційним партнером проекту «Національний екзит-пол 2019».