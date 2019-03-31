Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко не погоджується з результатами національного екзит-полу.

«Наша команда провела всеохоплюючий екзит-пол, базуючись на розгалуженій нашій структурі. Ми проводили це для себе, щоб знати реальну картину. Але в той же час я хочу зараз дуже точно сказати цифри, які ми отримали від екзит-полу, який проведений нашою командою. Ми не оспорюємо перше місце Володимира Зеленського з результатом 27% по нашому екзит-полу. На другому місці перебуває наша команда з результатом 20,9%. На третьому місці Порошенко (17,5%)», – сказала Тимошенко.

За даними національного екзит-полу станом на 18:00, Володимир Зеленський отримав 30,4%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,8%, Анатолій Гриценко – 7,1%.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Вони опитали 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. Станом на 15 годину явка становила 45,08%.​

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.