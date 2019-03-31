Найбільше голосів у першому турі виборів отримує Зеленський – дані екзит-полу

Найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня отримує актор Володимир Зеленський – 30,4%, свідчать дані національного екзит-полу (станом на 18:00).

Друге місце, згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць, посідає чинний президент Петро Порошенко з 17,8% голосів виборців.

Третє місце, згідно з екзит-полами, посідає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зі 14,2% голосів.

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На четвертому місці – лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко – 9,8% голосів виборців, на п’ятому – кандидат у президенти від партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко – 7,1% голосів.

Оскільки ніхто з кандидатів не зміг набрати більше ніж 50% голосів, 21 квітня має відбутися другий тур виборів.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати до 10 квітня.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

В Україні 31 березня відбувалося голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчилося о 20:00. У бюлетень для голосування були внесені прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, явка виборців станом на 15:00 становила 45,11%.