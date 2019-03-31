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31 Березень 2019, Київ 13:28
Новини | Політика

Радіо Свобода просить читачів надсилати свої враження від виборів

31 березня в Україні відбуваються вибори президента України

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Радіо Свобода закликає читачів розповідати про свої враження від виборів президента України та надсилати свої фото й відео.

Для цього пишіть нам у Facebook, Twitter та Instagram.

Пам’ятайте, що ваші фото та відео не повинні порушувати таємницю голосування.

31 березня в Україні відбуваються вибори президента України. За посаду змагаються 37 кандидатів. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Для перемоги в першому турі кандидат повинен набрати понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів.

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