Радіо Свобода просить читачів надсилати свої враження від виборів

Радіо Свобода закликає читачів розповідати про свої враження від виборів президента України та надсилати свої фото й відео.

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31 березня в Україні відбуваються вибори президента України. За посаду змагаються 37 кандидатів. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Для перемоги в першому турі кандидат повинен набрати понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів.