(Рубрика «Точка зору»)

#ГолосуюНепоПриколу

От і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов’язок: проголосувати на виборах Президента.

Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни.

Я не збираюсь стояти осторонь.

Я не маю права мовчати.

Саме тому сьогодні, за декілька днів до відкриття виборчих дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я.

Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол.

Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче.

Свобода – не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.

Зміни – не випадковість, вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті, перемога – це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі.

Вибори Президента України для мене не «прикол».

Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це.

​Святослав Вакарчук – громадський діяч, український музикант, вокаліст, лідер рок-гурту «Океан Ельзи», композитор

Оригінал – на фейсбучній сторінці музиканта

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода