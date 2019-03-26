В ЄС не бачать ідеального кандидата на виборах в Україні і стурбовані можливими наслідками

Перед голосуванням 31 березня на президентських виборах в Україні кореспонденти агентства Reuters подають оцінки базованих у Києві та Брюсселі дипломатів ЄС із сумнівами щодо того, наскільки ефективним реформатором міг би бути будь-хто з теперішніх провідних кандидатів.

Увага зосереджена на трьох іменах, яких опитування українських виборців називають найпопулярнішими: чинний президент України Петро Порошенко, котрий змагається за другий термін, екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко і комедійний артист без жодного політичного досвіду Володимир Зеленський.

«Ми точно знаємо, що ми маємо з Порошенком. Ми вважаємо, що знаємо, що буде з Тимошенко. Із Зеленським ми не маємо жодного уявлення», – каже у статті один з дипломатів, ім’я якого не назване.

«Усі вони мають вади. Немає кандидата, щодо якого можна було б сказати: так», – каже інший неназваний представник у Києві.

При цьому західні представники називають позитивним те, що вибори в Україні стали справжнім змаганням, особливо у порівнянні з сусідньою Росією.

Цитовані дипломати також переймаються тим, що надто тісні результати виборів можуть бути затьмарені звинуваченнями про шахраювання і, можливо, протестами.

В умовах триваючої вже п'ятий рік війни на Донбасі проти підтримуваних Росією сил Україна бореться за те, щоб не випадати з уваги міжнародної спільноти й просуватися до членства в ЄС і НАТО, пишуть кореспонденти Reuters і доходять висновку, що Захід досі був готовий певним чином підтримувати українців, принаймні продовжуючи санкції щодо Москви.

«Те, що Порошенко ізолював рану на Донбасі, відгородивши від неї 90% країни, дає людям відчуття, що вони можуть експериментувати. В країні панує оманливий спокій», – ділиться думками дипломат ЄС, який базується у Брюсселі.

«В ідеалі ЄС хотів би бачити Україну, великого сусіда на своїх східних кордонах, стабільною демократією з верховенством закону, яка могла б захистити себе від Росії», – читаємо у статті.

Але далі автори також наголошують, що західна підтримка України не гарантована і що «якийсь український президент, котрий виявиться слабким у питанні реформ, може схилити баланс на користь Росії, поставивши під загрозу міжнародні програми фінансування і зв’язки з блоком, який погодився на право українців подорожувати там без віз, і чим за менш ніж два роки скористалися вже близько двох мільйонів».

​Три неідеальних кандидати

Порошенкові віддають належне за збереження України після хаосу внаслідок анексії Криму і за зміцнення армії та проведення реформ, зокрема, у банківській галузі та в енергетиці.

Але процеси боротьби з корупцією застрягли, вважає Reuters, і чимало виборців розчаровані безкарністю вищих посадовців, яких не ув’язнюють за наживу та хабарництво.

«Порошенко має дуже чітку позицію, принаймні на папері, наполягаючи на спротиві Росії та на проєвропейськості. Він не ідеальний, але ми його знаємо і ми з ним працювали», – наголошує неназваний дипломат ЄС, базований у Брюсселі.

Натомість на Зеленського дивляться як на загадку. Він зумів скористатися розчаруванням українців після Майдану і те, що він не має за собою політичного багажу, також приваблює виборців.

Але у ЄС стурбовані відсутністю політичного досвіду в Зеленського і його можливими зобов’язаннями перед олігархом Ігорем Коломойським.

Перемога Зеленського поставила б під питання долю «Приватбанку», який український уряд був змушений захистити від банкрутства багатомільярдними вливаннями, забравши його у Коломойського.

Згідно із розповіддю одного з європейських послів, який брав участь у зустрічі з Зеленським, артист наголошував їм на своєму досвіді не комедіанта, а продюсера і менеджера.

Тимошенко з її подвійним досвідом на чолі уряду також викликає суперечливі оцінки в ЄС, зокрема, через «її недавні виступи проти реформ».

«Вона дещо втратила привабливість мучениці», – сказав Reuters співрозмовник у Брюсселі.

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