Життя кандидата у фото: Юлія Тимошенко

12 Юлія Тимошенко виступає в Печерському районному суді Києва після оголошення їй вироку у вигляді семи років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років. Суд вважає, що позов НАК «Нафтогаз України» на відшкодування збитків підлягає задоволенню, оскільки це повністю підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами. Крім того, суд постановив стягнути з Юлії Тимошенко на користь «Нафтогазу» 1 мільярд 516 мільйонів 365 тисяч 234 гривень 94 копійки. Київ, 11 жовтня 2011 року