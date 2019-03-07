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07 Березень 2019, Київ 18:11
Фотогалереї
Життя кандидата у фото: Юлія Тимошенко
07 Березень 2019, 17:50
Андрій Дубчак
У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода публікує серію фотогалерей про життя кандидатів на посаду президента. До вашої уваги – деякі моменти з життя Юлії Тимошенко
1
Лідер партії «Громада» Павло Лазаренко і голова «тіньового кабінету» партії «Громада» Юлія Тимошенко під час з’їзду партії в Києві, 1997 рік
2
Екс-віце-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко посміхається з вікна своєї кімнати у приватній лікарні в Києві 31 березня 2001 року. Прокуратура України заявила, що заарештувала Тимошенко в лікарняному відділенні, де вона лікувалася після шести тижнів, проведених у СІЗО. Тимошенко, опонент президента країни Леоніда Кучми, була арештована 13 лютого 2001 року за підозрою у відмиванні грошей, підробці документів і підкупі
3
Віктор Медведчук і Юлія Тимошенко, 23 січня 2002 року
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4
В акції «Повстань, Україно!» активну участь узяли лідери і представники БЮТ – Блоку Юлії Тимошенко. На фото: народний депутат України Юлія Тимошенко під час акції протесту. Київ, 16 вересня 2002 року
5
Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз (праворуч) жартує з лідерами української опозиції Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко та з Міхеїлом Саакашвілі, лідером Революції троянд у Грузії, яка змусила піти у відставку президента Едуарда Шеварднадзе. Міхеїл Саакашвілі заявив, що не має рецепту «революції» в Україні, і закликав народ вирішити свою долю самостійно наступного року. Київ, 13 грудня 2003 року
6
Юлія Тимошенко чіпляє гвоздики на щити ОМОНу біля адміністрації президента після так званого «штурму Банкової» під час
Помаранчевої революції
. Київ, 23 листопада 2004 року
7
Юлія Тимошенко, Петро Порошенко і Святослав Вакарчук під час неофіційної «громадської інавгурації» Віктора Ющенка на Майдані: звучить гімн України. Київ, 23 січня 2005 року
8
Барак Обама, сенатор США від штату Іллінойс, Річард Луґар, співголова комітету Сенату США з міжнародних відносин, і прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. Київ, жовтень 2005 року
9
Прем’єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін після підписання газової угоди між «Нафтогазом України» і «Газпромом». Москва, 19 січня 2009 року
Wikipedia про Українсько-російський газовий конфлікт 2008–2009 років
10
Юлія Тимошенко на відкритті IX з’їзду Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» на майдані Незалежності в Києві. На порядку денному одне питання – висунення лідера партії, прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в президенти. За підрахунками міліції, на Майдані зібралися близько 80 тисяч осіб. Київ, 24 жовтня 2009 року
11
Лідер української опозиції Юлія Тимошенко вітає своїх прихильників під час мітингу біля Верховної Ради. Київ, 11 травня 2010 року
12
Юлія Тимошенко виступає в Печерському районному суді Києва після оголошення їй вироку у вигляді семи років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років. Суд вважає, що позов НАК «Нафтогаз України» на відшкодування збитків підлягає задоволенню, оскільки це повністю підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами. Крім того, суд постановив стягнути з Юлії Тимошенко на користь «Нафтогазу» 1 мільярд 516 мільйонів 365 тисяч 234 гривень 94 копійки. Київ, 11 жовтня 2011 року
13
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виглядає з вікна Лук’янівського СІЗО, Київ, 4 листопада 2011 року
14
Юлія Тимошенко цілує і обіймає дочку Євгенію після звільнення з Качанівської колонії і прибуття літаком до Києва, 22 лютого 2014 року
15
Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко (у центрі) виступає зі сцени Євромайдану, Київ, 22 лютого 2014 року
16
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступає перед парламентарями під час обговорення змін до Конституції України, Київ, 31 серпня 2015 року
17
Керівник депутатської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко в сесійній залі Верховної Ради під час голосування за законопроект, який визнав Росію країною-агресором, а угруповання «ДНР»і «ЛНР» терористичними організаціями. За це проголосував 271 народний депутат із 298 зареєстрованих у сесійній залі. Київ, 27 січня 2015 року
18
Юлія Тимошенко зустрічає Надію Савченко в аеропорту Бориспіль. 25 травня 2016 року відбувся обмін засуджених в Україні росіян Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва на українського військовослужбовця Надію Савченко. Бориспіль, 25 травня 2016 року
19
Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі разом із головою парламентської фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко на території Польщі, Перемишль, 10 вересня 2017 року. Пізніше цього ж дня Саакашвілі здійснив незаконний прорив через польсько-український кордон на територію України
20
Юлія Тимошенко і чоловік, який, дякуючи їй, зняв футболку, під котрою на спині був напис «Новий курс» і символічна стрілка вниз до тієї частини тіла, що лишилася закрита штанами. Згодом чоловік сказав журналістам, що це була спланована провокація. Київ, 15 червня 2018 року
21
Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і народний депутат України, лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (у центрі) під час урочистого богослужіння і церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Київ, 3 лютого 2019 року
22
Юлія Тимошенко майже тридцять років перебуває у шлюбі з Олександром Тимошенком. Вони мають одну дочку – Євгенію Тимошенко. На фото: Юлія Тимошенко разом із дочкою Євгенією і чоловіком Олександром після винесення вироку у справі проти неї у 2011 році
Життя кандидата у фото: Юлія Тимошенко
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