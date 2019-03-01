Досьє кандидата. 13 фактів про Юлію Тимошенко

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про десять кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України.

Станом на початок лютого результати соціологічних опитувань дають найбільше шансів таким політикам: Володимирові Зеленському, Петрові Порошенку, Юлії Тимошенко, Юрієві Бойку, Анатолієві Гриценку, Олегові Ляшку, Євгенові Мураєву, Олександрові Шевченку, Андрієві Садовому та Олександрові Вілкулу.

Щопонеділка і щоп’ятниці Радіо Свобода розповідатиме про цікаві деталі біографій цих кандидатів.

​Хто: Юлія Тимошенко

Вік: 58 років

Знак зодіаку: Стрілець

Місце народження: Дніпро (раніше – Дніпропетровськ)

Чим відомa: перша жінка-прем’єр-міністр України

Цитата: «Люди, які звикли до влади, стоять перед дверима опозиції як перед кабінетом стоматолога».

13 фактів про кандидата:

Батько Юлії Тимошенко, Володимир Абрамович Григян, пішов із родини, коли дочці було три роки, тому її вихованням займалася лише мати Людмила Миколаївна Телєгіна. Мати Тимошенко працювала диспетчером у таксопарку у Дніпропетровську.

Навчалася Юлія Тимошенко у дніпропетровській школі № 75, яку вона закінчила у 1977 році. У юнацтві майбутня політик активно займалася художньою гімнастикою. У старших класах Тимошенко вирішила змінити прізвище. Вона взяла прізвище матері, тому у всіх випускних документах школярка іменується як Юлія Телєгіна .

. Після школи Юлія Тимошенко вступила до Дніпропетровського гірничого інституту на факультет автоматики-телемеханіки. Однак у 1981 році, уже після одруження і народження дочки, вона звідти перевелась на 3-й курс факультету економіки Дніпропетровського державного університету , обравши спеціальність «економічна кібернетика». У 1984 році Тимошенко закінчила навчання, отримавши диплом із відзнакою за фахом «інженер-економіст». У 1999 році у Київському національному економічному університеті Тимошенко захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання податкової системи» і отримала диплом кандидата економічних наук.

на факультет автоматики-телемеханіки. Однак у 1981 році, уже після одруження і народження дочки, вона звідти перевелась на 3-й курс факультету економіки , обравши спеціальність «економічна кібернетика». У 1984 році Тимошенко закінчила навчання, отримавши диплом із відзнакою за фахом «інженер-економіст». У 1999 році у Тимошенко захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання податкової системи» і отримала диплом кандидата економічних наук. Навчаючись в інституті, у вересні 1979 році, Юлія Тимошенко виходить заміж за Олександра Тимошенка. У лютому наступного року у подружжя народжується дочка Євгенія. На момент одруження Юлії Тимошенко було 18 років, а її чоловікові – 19. Батько Олександра Тимошенка у ті роки був головою Кіровського райвиконкому Дніпропетровська. Саме він допоміг молодому подружжю розпочати перший бізнес.

За розподілом у 1984–1988 роках Юлія Тимошенко працювала на Дніпровському машинобудівному заводі на посаді інженера-економіста. З початком розвитку кооперативів в Україні Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром і за підтримки його батька у 1988 році відкривають пункт відеопрокату у Дніпрі. Вже наступного року вона стає комерційним директором молодіжного центру «Термінал» . Прибутки від цієї діяльності, яка також включала в себе відеопрокат, дозволили Тимошенкам розпочати ще один бізнес – торгівлю нафтопродуктами. У 1991 році родина Тимошенків створює українсько-кіпрську корпорацію «Український бензин» (КУБ) . У 1995–1996 роках Тимошенко очолює створену на базі КУБ корпорацію «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) . Основна діяльність компанії полягала у збуті української сільгосппродукції в обмін на енергоресурси (основна країна збуту – Росія). Статутний капітал ЄЕСУ становив понад 10 мільярдів доларів. За даними ЗМІ та оцінками деяких експертів, у той час ЄЕСУ контролювала 25% економіки України і, користуючись підтримкою віце-прем’єра з питань паливно-енергетичного комплексу, а потім прем’єр-міністра Павла Лазаренка , впродовж 1995–1996 років мала монополію на постачання газу з Росії. У 1998 році податкова служба України висунула позов проти компанії ЄЕСУ на 1,4 мільярда гривень. Але у 2005 році справу ЄЕСУ Генпрокуратура України закрила, а у 2009 році компанія була остаточно ліквідована за рішенням її учасників.

на посаді інженера-економіста. З початком розвитку кооперативів в Україні Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром і за підтримки його батька у 1988 році відкривають у Дніпрі. Вже наступного року вона стає комерційним директором молодіжного центру . Прибутки від цієї діяльності, яка також включала в себе відеопрокат, дозволили Тимошенкам розпочати ще один бізнес – торгівлю нафтопродуктами. У 1991 році родина Тимошенків створює українсько-кіпрську . У 1995–1996 роках Тимошенко очолює створену на базі КУБ корпорацію . Основна діяльність компанії полягала у збуті української сільгосппродукції в обмін на енергоресурси (основна країна збуту – Росія). Статутний капітал ЄЕСУ становив понад 10 мільярдів доларів. За даними ЗМІ та оцінками деяких експертів, у той час ЄЕСУ контролювала 25% економіки України і, користуючись підтримкою віце-прем’єра з питань паливно-енергетичного комплексу, а потім прем’єр-міністра , впродовж 1995–1996 років мала монополію на постачання газу з Росії. У 1998 році податкова служба України висунула позов проти компанії ЄЕСУ на 1,4 мільярда гривень. Але у 2005 році справу ЄЕСУ Генпрокуратура України закрила, а у 2009 році компанія була остаточно ліквідована за рішенням її учасників. Вже маючи статус бізнес-леді, Юлія Тимошенко у 1997 році балотується до Верховної Ради за мажоритарним округом на Кіровоградщині, де отримує підтримку у 92%. Того ж року вона стає членом партії «Громада» , заснованої Павлом Лазаренком, який на той час обіймає посаду прем’єр-міністра України. У 1999 році вона заснувала власну партію «Батьківщина» , а у 2002 році – «Блок Юлії Тимошенко» (БЮТ) . Загалом Юлія Тимошенко шість разів обиралась народним депутатом України.​

, заснованої Павлом Лазаренком, який на той час обіймає посаду прем’єр-міністра України. У 1999 році вона заснувала власну партію , а у 2002 році – . Загалом Юлія Тимошенко шість разів обиралась народним депутатом України.​ У грудні 1999 року Юлія Тимошенко уперше отримала урядову посаду – протягом 13 місяців вона була віце-прем’єр-міністром із питань паливно-енергетичного комплексу в уряді прем’єра Віктора Ющенка . Указом тодішнього президента України Леоніда Кучми її з цієї посади було звільнено. Вже за три тижні після звільнення Тимошенко стає ініціатором створення Форуму національного порятунку, який активно долучається до протестного руху «Україна без Кучми» .

в уряді прем’єра . Указом тодішнього президента України її з цієї посади було звільнено. Вже за три тижні після звільнення Тимошенко стає ініціатором створення Форуму національного порятунку, який активно долучається до протестного руху . У 2004 році «БЮТ» на чолі з Юлією Тимошенко і «Наша Україна» ​на чолі з Віктором Ющенком створили коаліцію, однією з умов якої було прем’єрство Тимошенко у разі перемоги Ющенка на президентських виборах. Напередодні другого туру голосування Юлія Тимошенко закликала усіх вийти на мітинг задля захисту результатів волевиявлення, який переріс у Помаранчеву революцію в Україні. Тоді Юлія Тимошенко стала одним із ключових облич революції, а після перемоги Ющенка очолила уряд. Але вже через 7 місяців через скандали в урядовій команді Ющенко відправив кабінет Тимошенко у відставку.

​на чолі з Віктором Ющенком створили коаліцію, однією з умов якої було прем’єрство Тимошенко у разі перемоги Ющенка на президентських виборах. Напередодні другого туру голосування Юлія Тимошенко закликала усіх вийти на мітинг задля захисту результатів волевиявлення, який переріс у в Україні. Тоді Юлія Тимошенко стала одним із ключових облич революції, а після перемоги Ющенка очолила уряд. Але вже через 7 місяців через скандали в урядовій команді Ющенко відправив кабінет Тимошенко у відставку. Авторитетний американський журнал Forbes у липні 2005 року, складаючи рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу, називав українського політика Юлію Тимошенко третьою за впливовістю жінкою планети . У 2007 і 2012 роках Тимошенко отримує дві нагороди, якими до того був нагороджений папа Римський Іван Павло ІІ («За політичну мужність» від журналу «Міжнародна політика» і премія Боніфація VIII відповідно). «Її здатність вирізнятися з-посеред чоловіків у політичній боротьбі в країні є тим, що вона та її команда відточили до довершеності. «Помаранчева принцеса», «газова принцеса», «богиня Революції», «принцеса Лейла української політики», «слов’янська Жанна д’Арк» – її прізвиська протягом років набули міфологічних пропорцій», – писала про неї ВВС у 2007 році.

у липні 2005 року, складаючи рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу, називав українського політика Юлію Тимошенко . У 2007 і 2012 роках Тимошенко отримує дві нагороди, якими до того був нагороджений («За політичну мужність» від журналу «Міжнародна політика» і премія Боніфація VIII відповідно). «Її здатність вирізнятися з-посеред чоловіків у політичній боротьбі в країні є тим, що вона та її команда відточили до довершеності. «Помаранчева принцеса», «газова принцеса», «богиня Революції», «принцеса Лейла української політики», «слов’янська Жанна д’Арк» – її прізвиська протягом років набули міфологічних пропорцій», – писала про неї ВВС у 2007 році. Уперше у СІЗО Юлія Тимошенко опинилася ще у 1995 році, коли її затримали в Запоріжжі при спробі нелегального вивезення майже 30 тисяч доларів за кордон. Тоді за ґратами вона провела півтори доби, а кримінальну справу проти неї порушили за статтею «контрабанда валюти». Але у 2002 році суд цю постанову проти неї скасував. Уперше політика позбавили волі у 2001 році, тоді в ув’язненні вона пробула 42 дні. У той період її заарештували за обвинуваченням у розкраданні мільярда доларів, які були призначені для оплати російського газу, під час її головування в ЄЕСУ. Проте згодом суд це рішення скасував, а усі справи проти її компанії закрив.

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Окрім справи в Україні щодо її діяльності на чолі ЄЕСУ, у Росії також була порушена проти неї справа за обвинуваченням у підкупі посадовців Міноборони Росії , а саму Тимошенко оголосили у міжнародний розшук . Проте у 2005 році справу закрили за строком давності. Після тривалих судових розглядів у 2011 році за президентства Віктора Януковича Юлію Тимошенко було ув’язнено вдруге – суд позбавив її волі на 7 років через «газові угоди» з Росією у 2009 році, збитки державі від яких, за матеріалами справи, становили майже 200 мільйонів доларів, а також нецільове використання «кіотських грошей» і махінації при придбанні «автомобілів для сільської медицини». Але країни ЄС та США у цей час неодноразово заявляли про політичні мотиви переслідування Тимошенко. Після 2,5 років, проведених за ґратами у харківській колонії, політика звільнили у лютому 2014 року у перші години перемоги Революції гідності .

, а саму Тимошенко оголосили . Проте у 2005 році справу закрили за строком давності. Після тривалих судових розглядів у 2011 році за президентства Віктора Януковича Юлію Тимошенко було ув’язнено вдруге – суд позбавив її волі на 7 років через з Росією у 2009 році, збитки державі від яких, за матеріалами справи, становили майже а також нецільове використання «кіотських грошей» і махінації при придбанні «автомобілів для сільської медицини». Але країни ЄС та США у цей час неодноразово заявляли про політичні мотиви переслідування Тимошенко. Після 2,5 років, проведених за ґратами у харківській колонії, політика звільнили у лютому 2014 року у перші години перемоги . Реальні статки політика завжди викликали інтерес у суспільстві і ЗМІ. У 2017 році політик задекларувала дохід 560 тисяч гривень , основна частина з яких – зарплата у Верховній Раді. На банківському рахунку у Тимошенко 614 145 гривень, а також 290 тисяч гривень вона зберігає готівкою. Кандидат у президенти проживає в орендованому будинку площею 588 квадратних метрів у Козині під Києвом. Також Юлія Тимошенко орендує 4 суміжні з будинком земельні ділянки. Дві з них належать її двоюрідній сестрі, а інші дві – її тітці. У власності Тимошенко є коштовні прикраси, однак ані нерухомості, ані автівок чи бізнесу, згідно з декларацією, нема​ . У цій декларації також зазначено нове місце проживання Юлії Тимошенко – село Козин. Вочевидь, саме там кандидатка у президенти й голосуватиме цьогоріч, а не традиційно у Дніпрі.

, основна частина з яких – зарплата у Верховній Раді. На банківському рахунку у Тимошенко 614 145 гривень, а також 290 тисяч гривень вона зберігає готівкою. Кандидат у президенти проживає в орендованому будинку площею 588 квадратних метрів у Козині під Києвом. Також Юлія Тимошенко орендує 4 суміжні з будинком земельні ділянки. Дві з них належать її двоюрідній сестрі, а інші дві – її тітці. У власності Тимошенко є коштовні прикраси, однак ані нерухомості, ані автівок чи бізнесу, згідно з декларацією, нема​ У цій декларації також зазначено нове місце проживання Юлії Тимошенко – село Козин. Вочевидь, саме там кандидатка у президенти й голосуватиме цьогоріч, а не традиційно у Дніпрі. Юлія Тимошенко станом на лютий 2019 року – єдина жінка-кандидат, яка входить до чільної десятки лідерів президентських рейтингів . Із-поміж інших жінок-політиків вона відома вишуканим стилем та любов’ю до коштовних прикрас. Своїм кумиром Тимошенко називає дружину аргентинського президента Евіту Перон. «Коли я прочитала книжку про Евіту, то була вражена: коса (яку їй порадила Коко Шанель ), дитинство, солідаризм, етапи кар’єри, боротьба з олігархами – нібито все це вже десь було, мене переслідувало тотальне дежавю…», – зізналася Юлія Тимошенко в інтерв’ю журналові «Єва» у 2007 році.

. Із-поміж інших жінок-політиків вона відома вишуканим стилем та любов’ю до коштовних прикрас. Своїм кумиром Тимошенко називає дружину аргентинського президента Евіту Перон. «Коли я прочитала книжку про Евіту, то була вражена: коса (яку їй порадила ), дитинство, солідаризм, етапи кар’єри, боротьба з олігархами – нібито все це вже десь було, мене переслідувало тотальне дежавю…», – зізналася Юлія Тимошенко в інтерв’ю журналові «Єва» у 2007 році. Вибори у 2019 році – це третя спроба політика стати президентом країни. За весь свій політичний шлях Юлія Тимошенко двічі була прем’єр-міністром України (у 2004 та 2007 роках, у часи президентства Віктора Ющенка), двічі була засуджена (у 2001 та 2011 роках) і двічі поступалася опонентам на президентських перегонах (у 2010 році Вікторові Януковичу та у 2014 році – Петрові Порошенку).

Програму кандидата Тимошенко можна прочитати тут ​

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