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Рамки-металлоискатели, подвоз из разных городов области и Пономарев на разогреве. В Северодонецке побывала кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, и мы пошли на главную площадь города, чтобы пообщаться с людьми. Что они пришли услышать, подвозили ли их, и как там оказались студенты училища?

Уже за час до запланированной встречи Юлии Тимошенко с горожанами площадь Победы в Северодонецке была плотно оцеплена правоохранителями. А на двух входах на площадь стояли рамки-металлоискатели – только через них можно было пройти. Большое количество полицейских на мероприятиях в Северодонецке – не редкость, а вот рамки ставят нечасто. Внутри площади – сцена, а по периметру – агитационные палатки. За полчаса до встречи к площади начали подъезжать автобусы – людей привозили на митинг из разных городов и районов. Они говорили, что согласились приехать по собственному желанию.

– А откуда вы приехали?

– Из Лисичанска.

– Вас собирали и специально нанимали автобус?

– Никто нас не собирал. Мы сами собрались. Потому что поддерживаем Юлю Тимошенко.

На площади много молодых людей с флагами Украины и в агитационной одежде. Говорят, что студенты местного училища, и их попросили прийти. На вопрос – заплатили ли им за это деньги, отвечают отрицательно.

Ни одного вопроса о войне

Послушаю, что она сегодня скажет. И буду думать

Ближе к началу митинга площадь заполняется людьми. Кто-то пришел поддержать Юлию Тимошенко, а кто-то просто послушать и подумать.

«Я пока еще думаю. Ну послушаю, что она сегодня скажет. И буду думать», – сказала северодончанка, не назвавшая своего имени.

Несмотря на то, что в Луганской области уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт, среди сторонников Юлии Тимошенко на площади не нашлось тех, кто бы вспомнил, что в ее программе есть пункт про завершение войны и возврат временно оккупированных территорий. На вопрос – что им нравится в программе кандидата или чего они от Тимошенко ожидают, в основном, ответы касались «социалки».

«Тем, что газ будет дешевый. Людям работа будет. Дети наши не будут за границу уезжать. Ну ее программа нам нравится», – говорит жительница кременского района Антонина.

«Это единственный из руководителей страны, который дал что-то людям. Остальные только брали. Помню, как при ней веерные отключения прекратились, деньги на детей начали давать. Потому, что не было беременных в стране. Много чего помню», – рассказал северодончанин Николай.

Сама Юлия Тимошенко на митинг опоздала на 40 минут. Перед ее выступлением 3 песни спел Александр Пономарев. Его же песней и заканчивался митинг после выступления Тимошенко. Тимошенко выступала около часа – критиковала действующую власть, медицинскую, пенсионную реформы, а также рост тарифов. Пообещала дипломатическим путем завершить войну, вернуть оккупированные территории, а также создать фонд восстановления Донбасса.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)