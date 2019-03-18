Тимошенко: «З оточення Лазаренка намагаються витягнути компромат на мене»

Кандидатка в президенти Юлія Тимошенко прокоментувала справу колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка, справу якого завершують слухати в Сполучених Штатах. Вона заявила, що Генеральна прокуратура України намагається знайти компромат на неї.

«У США вони намагаються ламати людей, які навколо Лазаренка, ламати людей, які в цих справах задіяні, для того, щоб якийсь компромат про мене витягнути. Сам по собі цей факт просто брудний і принизливий. У той час, коли зараз, за даними якраз українських розслідувачів, мільярди «відмиваються» з оборонного бюджету України, вони хочуть сходити на 20 років назад і знайти на мене хоч якийсь компромат», – розповіла вона в ефірі Радіо Свобода.

Водночас Тимошенко наполягає на тому, що ані вона, ані компанії, які вона очолювала 20 років тому, не мають жодного стосунку до Лазаренка.

«Їм немає що мені пред’явити. Тому що мене перевірили Янукович, Азаров, їхні «пшонки», вони наймали міжнародні детективні агенції для того, щоб знайти в моїх діях як прем’єр-міністра хоч одну копійку корупції і порушення закону. Вони не знайшли», – сказала лідерка партії «Батьківщини».

У серпні минулого року стало відомо, що Павло Лазаренко може підписати угоду зі слідством.

Павло Лазаренко обіймав посаду прем’єр-міністра України з травня 1996 до червня 1997 року. Він втік із України 1999 року і врешті опинився у США, де без успіху домагався притулку й натомість був засуджений більш ніж на вісім років позбавлення волі, значного штрафу і конфіскації майна за звинуваченнями, пов’язаними з відмиванням коштів. 2012 року він вийшов на волю після закінчення терміну і, за повідомленнями, отримав право на мешкання у США, де й живе з родиною – другою дружиною, своєю колишньою перекладачкою на судах у США, і їхніми трьома дітьми. Тим часом правоохоронні органи США далі продовжують з’ясовувати подробиці щодо відмитих ним коштів.

Тимошенко з 1997 по 1999 рік була заступницею Лазаренка як голови партії «Громада».

Повне інтерв’ю з Юлією Тимошенко дивіться на сайті Радіо Свобода.