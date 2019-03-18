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18 Березень 2019, Київ 18:45
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У США намагаються ламати людей навколо Лазаренка, щоб отримати компромат на мене – Юлія Тимошенко

У США намагаються ламати людей навколо Лазаренка, щоб отримати компромат на мене – Юлія Тимошенко
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Вона «проти того, щоб «Нацкорпус» застосував силу до силовиків» і каже, що «не треба перетворювати нашу націю в гречкосіїв і «толерастів» до корупції і всіх зловживань. Вважає, що Стокгольмський арбітраж «не Коболєв виграв», а «контракт, який підписав мій уряд». Говорить, що генеральний прокурор України намагається в США «ламати людей, які навколо Лазаренка, щоб якийсь компромат про мене витягнути». Вона висловлює упевненість у перемозі на виборах і багато обіцяє. Чого саме? Про це дізнаєтесь із ексклюзивного інтерв’ю кандидата у президенти України Юлії Тимошенко для Радіо Свобода.

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