У США намагаються ламати людей навколо Лазаренка, щоб отримати компромат на мене – Юлія Тимошенко

Вона «проти того, щоб «Нацкорпус» застосував силу до силовиків» і каже, що «не треба перетворювати нашу націю в гречкосіїв і «толерастів» до корупції і всіх зловживань. Вважає, що Стокгольмський арбітраж «не Коболєв виграв», а «контракт, який підписав мій уряд». Говорить, що генеральний прокурор України намагається в США «ламати людей, які навколо Лазаренка, щоб якийсь компромат про мене витягнути». Вона висловлює упевненість у перемозі на виборах і багато обіцяє. Чого саме? Про це дізнаєтесь із ексклюзивного інтерв’ю кандидата у президенти України Юлії Тимошенко для Радіо Свобода.