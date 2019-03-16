Крим має бути темою переговорів ТКГ і підписантів Будапештського меморандуму – Тимошенко

Кандидат у президенти України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що питання повернення Криму має обговорюватися під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську і на рівні країн-підписантів Будапештського меморандуму. Про це Тимошенко заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Перше, що потрібно робити, це повертати Автономну Республіку Крим і повернення її до складу України так, як це і мусить бути, в порядок денний мінського переговорного процесу. І той, хто з українського боку викреслив Крим, мусить потім за це відповідати як за державну зраду. Друге – «будапештський формат». Я також вважаю, що за спиною України є певні домовленості, які не підтримують національні інтереси України, коли будапештський меморандум – єдиний документ, який дає нам гарантію ключових країн світу недоторканності наших кордонів і нездійснення проти нас агресії, цей документ відкладено в сторону і він сьогодні не є абсолютно фактором переговорних процесів на глобальному рівні», – сказала Тимошенко.

Вона заявила, що для того, щоб президент Росії Володимир Путін погодився вести переговори щодо Криму, «не треба хитрощів».

«Ми на кінець президентської виборчої кампанії будемо готові до правильного переговорного процесу, до створення міжнародного фонду з реанімації, відродження і розвитку Донбасу і ми будемо готові до встановлення миру на Донбасі і повернення Криму», – сказала Тимошенко.

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Повне інтерв’ю з Юлією Тимошенко читайте та дивіться у понеділок, 18 березня, на сайті Радіо Свобода.