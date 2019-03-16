Події поза планами кандидатів у президенти: Зеленський, Порошенко, Тимошенко

(Рубрика «Точка зору»)

Чи знає Зеленський, де взяти гроші на зарплату вчителям? Тікав Порошенко від «Нацдружин» чи не тікав? Телефонувала Тимошенко Коломойському чи ні? Якими би не були відповіді на ці запитання, виборці повірять у ті, які їм більше до вподоби. Проти кандидатів у президенти можуть зіграти навіть найкращі їхні наміри.

Володимир Зеленський наслухався «експертів із освіти», які розповіли, що українським вчителям реально підвищити зарплату до 4 тисяч доларів, бо на це потрібно лише 200 мільйонів. Потім більш вправні в арифметиці люди, серед яких була і радник міністра освіти Іванна Коберник підрахували, що насправді для виконання такої обіцянки знадобиться близько 2 мільярдів доларів і пояснили: «Щорічно!». У штабі Зеленського помилку у підрахунках визнали і підредагували відповідне відео на офіційному YouTube-каналі кандидата у президенти. В оновленій версії стверджують: «Якщо «прийде весна і будемо саджати», то результат конфіскації у кількох людей, буде достатнім, щоб на 10 років забезпечити таку зарплату вчителям».

У новий рейтинг найбагатших людей світу, за версією журналу Forbes, потрапили 7 українців, які сумарно мають 13 мільярдів 600 мільйонів доларів. Тож навіть якщо всіх їх «саджати» і конфіскувати у них все, що є, то на 10 років все одно не вистачає. А якби й вистачало, то як це співвідносилося б зі словами Володимира Зеленського: «Щоб наздогнати суто економічно, нам крокувати до Європи десь 100 років»?

Чим тоді фінансувати зарплати вчителям ще 90 років?»

Утім, виборцям ідея про зарплату у 4 тисячі доларів мала би подобатися. Хтось, можливо, навіть повірить, що Україна має для цього гроші. Але чи будуть серед них вчителі, в першу чергу математики?​

Сила фото

Петро Порошенко перестрибнув калюжу, звичайну калюжу у Житомирі. Ця мить під час мітингу на його підтримку як кандидата у президенти була зафіксована на фото. На світлині видно, що Порошенко рухається у прискореному темпі, а за його спиною стоять кілька людей у камуфляжі. Цього було достатньо, щоб окремі ЗМІ дійшли висновку: «президент тікає» від представників «Національних дружин».

Пізніше такі повідомлення були спростовані фото того ж моменту, але в іншому масштабі та з інших ракурсів. Виявилося – Петро Порошенко поспішав не від, а до групи людей, які прийшли на мітинг.

При цьому вочевидь якась частина виборців таки залишилися упевненими, що Порошенко таки тікав від праворадикалів. Емоційне тло для такої віри створила бійка представників «Національного корпусу» з поліцією в Черкасах. Але важливіше, що спростування і факти майже завжди доходять до меншої кількості людей, ніж вигадки і маніпуляції.

Те, що фотознімок людини, яка біжить, може виглядати неоднозначно, варто пам’ятати і фотографам, і виборцям, і кандидатам у президенти.

А от міській владі Житомира слід знати, що на рівному асфальті калюжі не збираються. Як і те, що рівний цілий асфальт, хоча б у центрі міста, на виборах може бути переконливішим агрументом, ніж будь який біг-борд.

Дзвінок другу

Юлія Тимошенко особисто так і не сказала, що не дзвонила і не вітала з днем народження Ігоря Коломойського. Запис телефонної розмови, яку вели начебто Тимошенко та Коломойський, оприлюднили в інтернеті. Пізніше цей запис продемонстрував із трибуни Верховної Ради очільник фракції БПП Артур Герасимов. У партії «Батьківщина» назвали це спробою відвернути увагу від звинувачень на адресу Петра Порошенка.

​На записі жінка вітає чоловіка з днем народження та називає «другом і партнером». Герасимову та іншим це дало підстави стверджувати, що «Тимошенко є кандидатом від Коломойського». Незважаючи на те, що така інтерпретація є довільною, а справжність запису не доведена, частина виборців можуть повірити. Утім, ймовірно, це будуть ті, хто і не мав наміру голосувати за Юлію Тимошенко на президентських виборах-2019.

Записів «телефонних розмов Коломойського» в мережі більше, ніж інтерв’ю з ним. Їх також більше, ніж записів розмов будь-якого олігарха чи високопосадовця. Сам Ігор Коломойський не заперечує і не підтверджує автентичність записів. Якщо хоча би частина з них справжні, то виникає запитання: хто здатен протягом років безкарно прослуховувати та записувати телефонні розмови багатої і впливової людини, а потім викладати їх в інтернет? Чи могло би це бути ініціативою самого Коломойського? Якщо так, то кого ж із кандидатів у президенти він тоді підтримує? Якщо ж ні, і один з найбагатших українських бізнесменів справді роками не може позбутися прослуховування, то навіщо політикам ризикувати і телефонувати йому?

Огляд попередніх тижнів президентської кампанії дивіться тут:

Вчинки кандидатів у президенти: Порошенко, Тимошенко, Зеленський та інші

Найгучніші заяви кандидатів у президенти: Гриценко, Тимошенко, Порошенко та Зеленський

Порошенко з Тимошенко ділять шанси, Зеленський – осторонь

Порошенко витрачає, Зеленський знімає, а Тимошенко скаржиться

Де Зеленський бачив СБУ, чого хоче Тимошенко, кого рятував Ляшко та як Гнап відповів за гроші, а Насіров не відповів

Лопата, шапки та Коельйо. Витівки і провали кандидатів за тиждень президентської кампанії​

Порошенко зізнався, Бойка підтримують, а Зеленський всіх випередив​

Президентська кампанія у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня​

Старт президентської кампанії у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня

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