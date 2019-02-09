Де Зеленський бачив СБУ, чого хоче Тимошенко, кого рятував Ляшко, та як Гнап відповів за гроші, а Насіров не відповів

(Рубрика «Точка зору»)

Гроші можуть занапастити кандидата у президенти. Завдати шкоди учаснику виборчих перегонів може навіть просто однофамілець. А можуть і спецслужби. Ці та інші вразливі місця претендентів на президентське крісло можна було побачити протягом цього тижня.

Юлія Тимошенко закликала позбавити реєстрації кандидатом у президенти Юрія Тимошенка – колишнього маляра-висотника, водія​,​ експедитора, з травня 2014 року гвардійця з батальйону імені Кульчицького, а вже з листопада того ж року депутата Верховної Ради від «Народного фронту». По-перше, Юрія Тимошенка можна вважати «новим обличчям» у політиці. По-друге, чоловік, не маючи бізнесу, живучи на одну депутатську зарплату, спромігся чесно віддати державі два з половиною мільйони гривень виборчої застави, яку повертають лише учасникам другого туру. Кандидат каже, що заради участі у президентських виборах «офіційно позичив ці гроші» у своїх друзів – «простих, хоч і не бідних фермерів». Невже шанси на повернення своїх грошей фермери оцінювали за посівним календарем?

​Юрій Тимошенко був запідозрений Юлією Тимошенко у злому намірі поцупити дещицю її голосів, ввівши в оману виборців присутністю у бюлетені двох однакових прізвищ. Хіба буде справедливим позбавити кандидата реєстрації лише через таку підозру? Юрій Тимошенко може сказати, що це якраз Юлія Тимошенко відтягує його голоси, щоб там не доводила соціологія. Навіть, якщо цей випадок і є прикладом використання не зовсім чесних виборчих технологій, то чи є тут місце злому наміру самого Юрія Тимошенка? Чи не навіяли таку ідею ті самі фермери, які позичили грошей на заставу?

​Їхні гроші

​Дмитро Гнап також потрапив до переліку кандидатів, яким питання грошей може нашкодити. Стало відомо, що на його банківському рахунку вже кілька років зберігаються 9 тисяч євро. Раніше кандидат у президенти працював у проекті журналістських розслідувань, який отримав приз – 15 тисяч євро. Проект рахунку не мав, тому гроші перерахували Гнапові. Частину віддали українським військовим, частина пішла на потреби проекту. А 9 тисяч залишилися. Про них чи то забули, чи то, як каже кандидат у президенти, «не було часу» на вирішення долі цієї суми. І треба, щоб стався такий збіг обставин, аби у розпал виборчої кампанії про суму згадали? Тепер партія «Сила людей», яка Гнапа висунула, закликає його знятися з виборів. Кандидат від такої пропозиції відмовився, а гроші пообіцяв віддати військовим.

Недобрий присмак цієї історії пом’якшує низка обставин. По-перше, сума яка відповідає приблизно 270 тисячам гривень, пролежала на особистому рахунку кілька років і не зникла звідти. По-друге, її не додали навіть до виборчої застави (гроші на заставу збирали відкритим способом з доброзичливців), відтак, шанси на корисне використання цих коштів також не зникли.

​Роман Насіров більш стійкий перед питанням грошей. Водночас як лише 9 тисяч євро нависли загрозою над репутацією Гнапа, Насірову ніяк не нашкодили навіть 300 тисяч доларів. Гроші так само лежать на банківському рахунку у Великій Британії. Але й там їх знайшли детективи НАБУ разом із слідчими САП. Щоправда, одразу після того, як сам кандидат у президенти цю суму зазначив у декларації.

Існує карна справа, яка інкримінує колишньому голові ДФС Роману Насірову 2 мільярди гривень збитків, завданих державі низкою «безпідставних і незаконних рішень». Але суд наразі цього не довів, як і не довів, що гроші на рахунку у Великій Британії є частиною тих «збитків». Як ніхто не довів того, що подібне походження мають і 100 мільйонів гривень застави, яку внесли дружина і тесть Романа Насірова, щоб того випустили зі слідчого ізолятора.

Зрештою, якщо після СІЗО репутація, ще лишалася, то додаткові 300 тисяч доларів навряд чи могли завдати такій репутації шкоди.

Рятівник життя і здоров’я

Олег Ляшко також навряд чи зазнав репутаційних втрат від того, що переможно відзвітував про судову перемогу над Уляною Супрун. Але й навряд чи збільшив свої шанси на перемогу у виборах президента.

За позовом партійців Ляшка суд тимчасово відсторонив Супрун від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я. За словами кандидата у президенти, так він бореться за «життя і здоров’я українців». У позові ж, однією з причин необхідності відсторонення Уляни Супрун називається наявність у неї громадянства США. Але документ не пояснює, як це загрожує життям та здоров’ю українців.

Пізніше стало відомо, що йдеться про тимчасове рішення на виконання позову, до ухвали по його суті. Крім того, суд роз’яснив, що обмеження не стосуються обов’язків Уляни Супрун як першого заступника міністра. Тобто на цій посаді вона і надалі матиме стосунок до охорони здоров’я українців. Або ще гірше – продовжить реформування української медицини, що животіє. Відтак, виходить, що Ляшко українців від Супрун не врятував і зрадів дещо зарано.

Манія чи переслідування?

​Володимир Зеленський каже, що за ним і його співробітниками стежили невідомі на 12 автомобілях. Це було наприкінці січня в Одесі і пізніше вже у Києві та у Житомирі, уточнює кандидат у президенти. Зеленський написав відповідну заяву у поліцію, а правоохоронці відкрили провадження й розпочали досудове розслідування за фактом порушення недоторканності приватного життя.

У команді Зеленського припускають, що стежили співробітники СБУ. В СБУ кажуть, що ні за якими кандидатами у президенти не стежили. Чи виявить щось поліція? Жодних гарантій. Але доки не виявить, лишатиметься місце для різних припущень. Звісно, можна запідозрити, що це були фанати артиста, або що у Володимира Зеленського і його співробітників раптово розвинулася групова манія переслідування, але в умовах виборчої кампанії більш вірогідною була би версія про певні перебільшення і можливий піар на цьому. Утім, доки поліція не завершить розслідування, припущенням – і тільки ним – лишається те, що СБУ справді не стежить за кандидатами у президенти.

​Огляд попередніх тижнів президентської кампанії дивіться тут:

Президентська кампанія у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня​

Старт президентської кампанії у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня

Лопата, шапки та Коельйо. Витівки і провали кандидатів за тиждень президентської кампанії​

Порошенко зізнався, Бойка підтримують, а Зеленський всіх випередив​

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