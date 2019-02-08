Звинувачення заради рейтингів? Тимошенко вдається до крайнощів

Падіння рейтингів колишнього прем’єр міністра України та нинішньої кандидатки у президенти Юлії Тимошенко спровокувало кілька гучних заяв, які не мали обґрунтування, і зроблені були, здається, лише заради того, щоб повернути свої позиції.

Перше звинувачення з’явилося 4 лютого: колишній прем’єр-міністр звинуватила кампанію президента України Петра Порошенка у спробі купити голоси українців за тисячу гривень. Не надавши доказів, вона закликала міністра внутрішніх справ України та Генерального прокурора розпочати розслідування з цього приводу.

Члени партії Порошенка, у свою чергу, звинувачували штаб Тимошенко у підкупі виборців і неправомірному збиранні їхніх особистих даних.

Але особливо її критиків вразило те, що на початку своєї загальнонаціональної кампанії 5 лютого в своєму рідному місті Дніпро Тимошенко розповіла натовпу прихильників, які махали синьо-жовтими плакатами, прикрашеними слоганом «Я вірю!», що міністр охорони здоров’я Уляна Супрун «поставлена іноземцями, щоб проводити експерименти над українцями».

Повний відеозапис виступу опублікували на сторінці Facebook Тимошенко. Але саме частиною, в якій міститься цей коментар про «експеримент», поділилася активістська група «Євромайдан», і відео швидко поширилося українськими соціальними мережами.

У Тимошенко ці зауваження з того часу не прокоментували.

Раніше того ж дня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України через «наявність ознак очевидної протиправності» у тимчасовому виконанні повноважень міністра. У постанові йдеться про те, що виконувач обов’язків може працювати в цьому статусі не більше місяця, і а також, що урядовець не може мати паспорта іншої держави.

Супрун, яка народилася в Детройті, штат Мічиган, отримала українське громадянство від Порошенка в липні 2015 року. Президент призначив її виконувачкою обов’язки міністра охорони здоров’я у серпні 2016 року. Її підтримували чиновники та активісти як в Україні, так і на Заході. Її команда запровадила важливі реформи у сфері охорони здоров’я, які, як повідомляється, завдали шкоди корупційним схемам у цій галузі.

Звинувачення від Тимошенко надійшли після того, як п’ять з шести незалежних центрів опитувань показали, що вона відстає у рейтингах від коміка Володимира Зеленського. Багато з тих самих опитувань показали, що Зеленський переможе Тимошенко, якщо вони обидва опиняться у другому турі виборів.

Порошенко посів третє місце в чотирьох опитуваннях, і друге – в двох інших. Всі вони оцінюють його популярність у нижче, ніж 18 відсотків.

Перший тур президентських виборів України відбудеться 31 березня, а можливий другий тур –21 квітня.

«Перекручені» дані

Критики, які включають і тих, хто досліджував політичні тактики Тимошенко протягом останніх двох десятиліть, кажуть, що «барвисті» звинувачення Тимошенко є цілком в її дусі.

Тимошенко посіла перше місце в аналізі «популістів і брехунів в українській політиці», проведеному київським аналітичним центром Vox Ukraine у лютому 2018 року.

Vox Ukraine писали, що Тимошенко «підкріплює свої слова статистикою: 70% її цитат містять дані», тим не менш, «у 26% висловлювань Тимошенко можна знайти відверту неправду. При цьому майже в половині цитат лідера «Батьківщини» виявлена маніпуляція».

«Взяти правильну статистику і перекрутити її до невпізнанності — улюблений риторичний прийом політика», – йдеться в матеріалі.

Серед питань, в маніпуляціях щодо котрих Vox Ukraine звинуватили Тимошенко: тема охорони здоров’я. Вони цитують слова Тимошенко «Україна сьогодні є лідером в Європі по дитячій смертності і смертності породіль».

Але це не так, кажуть Vox Ukraine.

«Смертність породіль в Україні на рівні інших країн СНД: 24 випадки смертей породіль на 1000 осіб і 5,5 смертей немовлят на 1000 осіб. Середній по ЄС показник, звичайно, нижчий. Але у Румунії, наприклад, ситуація значно гірша: 31 смертей породіль і 6,3 — немовляти на 1000 осіб», – йдеться на сайті.