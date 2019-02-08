Українська мода ближча до лондонської, ніж до радянської (світова преса)

Українську моду краще порівнювати із лондонською, ніж з радянською. Чому? Про це йдеться на сторінках ділового журналу Forbes. В статті Newsweek розповідають про кандидатуру Володимира Зеленського та порівнюють його з президентом США Дональдом Трампом. The Washington Post розповідає, що Пол Манафорт колишній політтехнолог президента США Дональда Трампа продовжував займатися українськими справами і в 2018 році – після висунення йому звинувачень у США.

Українську моду доцільніше порівнювати із лондонською, ніж з радянською, йдеться на сторінках ділового журналу Forbes. Дизайнерські вироби – не гірше за тих, що виробляють на Заході.

Центр Києва став місцем проведення найбільшого тижня моди у Східній Європі – Ukrainian Fashion Week. Коли бачиш натовпи людей, стріт-стайл фотографів та інфлюенсерів з соцмереж, складно уявити, що у 2014 році під час Євромайдану це було місцем вбивства, ділиться своїми враженнями автор статті.

Пострадянську моду по всій Східній Європі проблематично характеризують терміном «радянська мода», ніби це тенденція. «Але реальність така, що кожна з пострадянських країн, де зростає індустрія моди, має дуже різні позиції. І ці країни не можна об’єднувати суто через те, що вони є пострадянськими. Наприклад, модні пропозиції України доцільніше порівнювати з Лондоном або Копенгагеном, якщо ви збираєтеся взагалі робити якісь порівняння», – йдеться у матеріалі.

Культура і політика в Україні вже давно синхронізовані, і це, здається, не зміниться. Молодий український авангардист Жан Гріцфельдт, власник марки зі своїм іменем, розповів, що політика була ключовою частиною його модної пропозиції. «Звичайно, я живу і розвиваюся в своїй країні, і як творча людина, я не можу не помічати ситуацію навколо. Особливо, коли це змушує вас говорити про політику, умови життя, атмосферу, в якій ви працюєте і намагаєтеся творити», – сказав він.

Політична ситуація в Україні є стимулом, а не перешкодою для деяких дизайнерів, які демонстрували свої колекції на Українському тижні моди.

Гріцфельдт зауважує, що внаслідок «посиленої хвилі інтересу до модної галузі і України, ринок починає розвиватися. Досі важко говорити про супер гармонійну систему, перш за все з точки зору побудови модного бізнесу, але прогрес очевидний…Зараз інвестори з великим інтересом дивляться на модні пропозиції та продажі в цій сфері. Причина в тому, що українська модна продукція і весь одяг не гірше того, що виробляється в Європі чи Америці», – каже він.

В статті Newsweek розповідають про кандидатуру Володимира Зеленського. Його серіал «Слуга народу», в якому він грає президента, автор називає «дико популярним в Україні», громадяни якої втомилися від хабарництва еліт.

В останніх рейтингах Зеленський випереджає колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко та чинного президента Петра Порошенка, нагадує автор.

«Як і президент США Дональд Трамп, Зеленський перетворює у перевагу свою політичну недосвідченість, і тим самим спокушає виборців, налаштованих проти істеблішменту, у той час як критики звинувачують його в експлуатації людського гніву. Його позиція в опитуваннях, здається, свідчить про те, що він виграє від розчарувань українців через нездатність політичної еліти виконати обіцянки Євромайдану», – мовиться у статті.

Зеленського також звинувачують у тому, що він маріонетка олігарха Ігоря Коломойського – ворога президента України Петра Порошенка, зазначає автор. У польському аналітичному Центрі східних досліджень кажуть, Коломойський сподівається, що успішність Зеленського допоможе йому провести депутатів-союзників до Верховної Ради під час парламентських виборів у жовтні 2019 року, що, в свою чергу, збільшить його вплив в Україні.

Зеленський відкидає твердження про те, що він виконує накази Коломойського.

Тімоті Еш, стратег компанії BlueBay Asset Management, писав, що Зеленський може перемогти Тимошенко, але те, що станеться у другому турі, залежатиме від його політичних прихильників, які підтримують Тимошенко та протистоять Порошенкові, йдеться у статті. Його прибічники запитають, чи краще їхні настанови виконуватимуться при Тимошенко чи Зеленському. «Зеленський може виявитися більш податливим у їхніх думках, отже, вони все одно можуть дозволити йому йти вперед, щоб перемогти Порошенка і Тимошенко», – цитує автор Еша.

Колишній політтехнолог передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, якого заарештували в США ще у 2017 році, продовжував вести справи в Україні і в 2018 році, йдеться в американському виданні The Washington Post.

Американські прокурори також виявили, що його колишній бізнес-партнер, якого ФБР пов’язує з російськими спецслужбами, відвідував церемонію інавгурації Трампа.

Такі подробиці з’явилися з частково засекреченого опублікованого протоколу закритих слухань, а саме розмови між прокурорами та командою захисту Манафорта у справі щодо того, чи брехав Манафорт у показаннях – і тим самим порушив угоду щодо співпраці над справою щодо російського втручання у вибори США 2016 року.

Прокурори говорили про те, чи міг Манафорт брехати, щоб збільшити свої шанси на помилування після того, як його визнали винним наприкінці листопада минулого року.

«Манафорт і Костянтин Килимник – помічник, якого також звинуватили у розслідуванні Мюллера – обговорювали «мирний план» для України не один раз, у тому числі під час однієї зустрічі в серпні 2016 року», – сказали прокурори. Вони зустрічалися в грудні 2016, січні й лютому 2017, і також взимку 2018, мовиться у статті.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера стверджує, що Манафорт «навмисно надав неправдиву інформацію» під час судових розглядів щодо кількох тем, наприклад про його взаємодію з Килимником. Документи суду показують, що прокурори стверджують, що Манафорт передав Килимнику дані опитувань, пов’язані з президентською кампанією під час кампанії, і що вони працювали над опитуваннями в Україні у 2018 році», – зауважує автор.

Килимник закиди про зв’язки з Кремлем відкидає.