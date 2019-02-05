«Український жарт з виборами»: світова преса про лідерів президентської гонки

Із наближенням президентських виборів в Україні у світовій пресі з’являється дедалі більше матеріалів про ключових учасників гонки. Особливу увагу приділяють результатам останніх соцопитувань, які приписують високі рейтинги коміку Володимиру Зеленському. На чому він «заробив» політичну популярність, який із кандидатів є більш надійним для інвесторів та кого підтримали б на Заході?

Науковець Центру Карнеґі Балаш Ярабік в статті для європейського видання Politico.eu концентрує увагу на намірах коміка Володимира Зеленського стати президентом України. «Український жарт з виборами» – такий заголовок має матеріал.

Вибори в Україні мають відбутися вже 31 березня, але багато людей втратили ту малу довіру до уряду, яку мали. Тож результати будуть непередбачуваними.

Саме ця атмосфера невдоволення «проклала шлях» Зеленському, переконаний автор. Судячи з нещодавніх опитувань, він має цілком реальні шанси стати президентом.

У Києві циркулює жарт: «Протягом багатьох років ми голосували за серйозних людей, і все, що ми отримали – фарс. Так чому ж не голосувати за коміка і подивитися, що станеться?» – розповідає автор.

Нелегкий шлях Зеленського

Але це не означає, що шлях Зеленського до влади буде легшим, ніж у персонажа, якого він грає у серіали «Слуга народу». Справа в тому, що високі рейтинги має і колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, відома як «газова принцеса» за її роль в тіньових корумпованих угодах 90-х років. Автор називає її «ефективним популістом». Вона може й не найобожнюваніший кандидат, та це не означає, що вона не може виграти, зауважує Ярабік.

Якщо подивитися на опитування, дійсно, в першому турі нікому з кандидатів не прогнозують перемогу, та Тимошенко майже точно зможе отримати собі місце у другому турі, запланованому на 21 квітня. 64% українців кажуть, що не голосували б за неї, що «відображає» її катастрофічні результати в уряді і триваючу «кампанію бруду», що пов’язує її з президентом Росії Володимиром Путіним.

Порошенка з рахунків також списувати не варто, зауважує автор. Хоча й близько 77% електорату сказали, що не голосуватимуть за нього, його зусилля з мобілізації патріотично налаштованих виборців може змусити їх «повернутися» до нього. Порошенко робить акцент на загрозі російської агресії. Його шанси також може підвищити і отримана незалежність Української церкви від Московського патріархату, мовиться у статті.

На відміну від своїх відомих опонентів, Зеленському бракує регіональної партійної структури для мобілізації виборців та участі в місцевих виборчих комісіях, які підраховують голоси. Його основне слабке місце – зв’язки з олігархом Ігорем Коломойським, каже Ярабік.

Та попри всі його «недоліки та особливості», він все ж має шанс стати президентом України. Опитування свідчать про те, що він єдиний кандидат з високими шансами перемогти Тимошенко у другому турі – а прихильники Порошенка, ймовірно, голосуватимуть за коміка проти «газової принцеси».

Тож хоча й передбачити результати виборів в Україні неможливо – точно можна сказати, що кампанія не буде «чистою». «Порошенко й інші точно використовуватимуть тролів, ботів та брудні трюки для покращення іміджу в медіа та нападу на опонентів», – переконаний автор.

Сайт чеського телемовника Ceska Televize публікує матеріал із заголовком «Україна готується до президентських виборів. Порошенка і Тимошенко наразі долає комік».

Нинішня Україна, за словами автора, страждає від «революційного похмілля і конфлікту на Сході країни», через який треба було переробляти мапи.

Кто «кращий» для інвесторів?

Щодо Порошенка, якого привели до влади протести на Майдані, автор зауважує, що сьогодні багато хто докоряє йому через «марну боротьбу з корупцією і проросійськими заколотниками, так само, як і через стагнацію рівня життя».

«Однак один з найбагатших українців може бути надійнішим для інвесторів, ніж його конкуренти. До того ж у нього чітко визначений напрямок руху країни». Серед іншого, Порошенко заявив про те, що планує, що у 2024 році подати заяву про вступ до ЄС.

Зеленський «грає президента»

Тимошенко ж на цих виборах «спробує щастя втретє», а Зеленський, на думку автора, «просто грає президента».

«Володимир Зеленський є президентом України вже довго, правда тільки в телевізійному серіалі. Назву серіалу – «Слуга народу» – сьогодні має й його партія. Вступ до боротьби комік оголосив стильно – на Новий рік», – пише автор.

«Шоумен без політичного досвіду збирає бали у якості опозиції до еліт. Вже минулого року він в деяких опитуваннях переміг Порошенка. ЗМІ приписують йому зв’язки з іншим впливовим мільярдером Ігорем Коломойським. Зеленський підтримував Євромайдан і фінансово – українську армію на Донбасі»,– мовиться у статті.

«Кампанію він проводить в мережах і зізнається, що і також у своєму серіалі. В березні, лише кілька днів перед першим колом виборів, він розпочне показ подальших серій», – каже автор.

Австралійське новинне агентство SBS World News також не пройшло повз високі рейтинги Зеленського напередодні президентських виборів.

«Український комік, який грає президента України в телесеріалі, в даний час є фаворитом у тому, щоб взяти на себе реальну роль на виборах цієї весни», – коментує результати опитувань автор.

Але в гонці вже бере учать рекордна кількість осіб, тож результати виборів є непередбачуваними. Зеленський акцентує на загальному невдоволенні політичним класом держави та повільним запровадженням реформ.

Проте, цитуючи київського аналітика Анатолія Октисюка, прихильники Зеленського часто молоді і пасивні, тож вони можуть не з’явитися на виборах, а отже він може отримати зрештою меншу кількість голосів.

Критики також наголошують на відсутності у Зеленського досвіду та вказують на його зв’язки із «ворогом» Порошенка Ігорем Коломойським, який є власником каналу, на якому транслюють шоу Зеленського.

Кого підтримають США?

Автор також наводить слова спеціального представника США з питань України Курта Волкера, який минулого тижня сказав журналістам, що наразі неможливо передбачити, хто виграє на виборах. Вашингтон, за його словами, підтримає будь-якого демократично обраного президента.

Щодо Порошенка, критики наголошують, що корупція все ще процвітає і він мало що зробив для стримання товаришів-олігархів, хоча й економіка показує знаки відновлення після рецесії, мовиться у статті.

Тимошенко ж, яка стала відомою після Помаранчевої революції 2004 року, є спірною особою. З 15 років у політиці, три вона провела у якості голови уряду, і ще три у в’язниці, читаємо у статті.