«Слуга народу» і кандидат у президенти. Як відрізнити актора і кандидата?

Показ серіалу «Слуга народу» під час виборів є агітацією Володимира Зеленського і має бути оплачений із його виборчого фонду, переконує КВУ. Комітет виборців України вважає, що демонстрація цього фільму спонукає глядача голосувати за виконавця головної ролі. Прем'єра нового сезону «Слуги народу» запланована на березень. Тож як відрізнити Зеленського-актора, від Зеленського-кандидата у президенти? Про це у програмі «Ваша свобода» говорили: Олексій Кошель, голова Комітету виборців України; Олексій Якубін, політолог; Олександр Дубінський, журналіст телеканалу «1+1» та Олександр Черненко, народний депутат України.