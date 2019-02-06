Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Лютий 2019, Київ 18:14
Новини | Політика

Вибори президента України: ЦВК зареєструвала 37 кандидатів

​​3 лютого ЦВК завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента України

Дивитись коментарі

Центральна виборча комісія на засіданні у середу зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти України 31 березня. Таким чином офіційна кількість охочих посісти пост президента складає 37 осіб.

Реєстрацію 6 лютого отримали голова Комітету економістів України Андрій Новак, висуванець від партії «Патріот», голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, висунутий партією «Справедливість» та народний депутат Юрій Тимошенко як самовисуванець.

Апеляційний суд має розглянути позов 6 лютого
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Симоненко подав до суду на ЦВК через відмову реєструвати його кандидатом

3 лютого ЦВК завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента. За цей час комісія отримала документи від 89 осіб.

Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG