Вибори президента України: ЦВК зареєструвала 37 кандидатів

Центральна виборча комісія на засіданні у середу зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти України 31 березня. Таким чином офіційна кількість охочих посісти пост президента складає 37 осіб.

Реєстрацію 6 лютого отримали голова Комітету економістів України Андрій Новак, висуванець від партії «Патріот», голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, висунутий партією «Справедливість» та народний депутат Юрій Тимошенко як самовисуванець.

3 лютого ЦВК завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента. За цей час комісія отримала документи від 89 осіб.

Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські.