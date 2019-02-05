Радіо Свобода Daily: 89 осіб виявили бажання йти в президенти, 30 із них вже зареєстрували

Сьогоднішній огляд розпочнемо з цифр.

89 осіб виявили бажання йти в президенти – ЦВК завершила прийом документів. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

Понад 200 парафій Української православної церкви (Московського патріархату) перейшли до Православної церкви України (ПЦУ).

73% українців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямі

10 чоловіків і 2 жінки – визначився склад чергової експедиції українців в Антарктиду.

Історія чеського бойовика, який воював на Донбасі

Щонайменше двох громадян Чехії чеські правоохоронні органи звинувачують у тероризмі. За участь в бойових діях на Донбасі в складі угруповань «ЛНР» та «ДНР» їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Хто ці люди? Навіщо поїхали воювати в іншу країну і чому досі вони не за ґратами? Ексклюзивні подробиці з Чехії – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Сухопутний коридор до Криму

Сценарій, згідно з яким у 2019 році Росія може спробувати створити так званий «сухопутний міст» до Криму, багато політичних експертів у приватних розмовах називають зараз приводом для занепокоєння. Мовляв, навіть попри санкції і неминучу загрозу їхнього посилення в разі загострення ситуації, Москва здатна наважитися на такі дії.

Наскільки це реально у 2019 році? Які сили знадобилися б Росії для наступу? Наскільки готова Україна відбити таку атаку? Наскільки Києву допоможуть надані Сполученими Штатами «Джавеліни»? І чи можливий прямий військовий конфлікт, якщо Кремль не задовольнять результати українських виборів?

На усі ці запитання в ексклюзивному інтерв’ю Українській редакції Радіо Свобода відповів Юджин Чаусовський – старший аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, яка відома своїми економічними і геополітичними прогнозами про події у світі, до яких дослухаються у високих кабінетах у США та в Європі.

Коноплі лікують

Дати хворим право отримати ліки на основі конопель, а вченим – досліджувати властивості цієї рослини. Ця петиція за підписом 16 громадських організацій на сайті Верховної Ради б’є рекорди. За перші п’ять днів під нею вже стоїть майже половина від необхідних для розгляду в парламенті 25 тисяч підписів. «Кількість підписів і швидкість, з якою вони надходять, свідчить: відсутність законного доступу до лікування препаратами з канабісу – соціально значуща проблема, яка досі державою не відслідковувалася. І дискусія на цю тему не велася на достатньому рівні. Це перший заклик до парламенту з конкретними вимогами, які водночас стосуються особисто дуже багатьох людей», – вважає Тарас Ратушний, речник Української асоціації медичного канабісу.

Україна визнає Гуайдо

Україна визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. У МЗС зазначили, що від Гуадо та інших політичних сил Венесуели залежить повернення країни до демократичного урядування.

Хуана Гуайдо також підтримують країни Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки. Президент США привітав його зі «вступом на посаду». Натомість Росія у венесуельському конфлікті підтримує Ніколаса Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Життя не закінчується, коли чуєте: «У вас рак»

«Привіт. Мене звати… і я колишня онкопацієнтка». Що ви відчуваєте, почувши фразу, яка бодай якось пов'язана з онкологією – раком – смертю? Страх та відразу? Чи почнете жаліти людину та обіцяти, що все обов'язково буде добре? Чи знаєте ви, як підтримати тих, хто бореться з онкологією і чи потрібно їх втішати? Канцерофобія – панічний страх захворіти раком – притаманна українцям. Через недостатню поінформованість та пострадянську ментальність, для більшості, як запевняють онкопереможці: рак асоціюється зі смертю. Незважаючи на той факт, що – і за кордоном, і в Україні – все частіше пацієнти одужують. До Всесвітнього дня боротьби проти раку​ Радіо Свобода дізнавалося – чи змінюється ставлення держави та суспільства до онкохворих.

Не поширюйте й самі не піддавайтесь стереотипам!

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