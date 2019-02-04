Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Лютий 2019, Київ 17:36
Новини | Політика

73% українців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямі – опитування

У жовтні 2018 року 78% українців вважали напрям руху країни неправильним

Дивитись коментарі

73% українців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямі, свідчать дані опитування Центру «Соціальний моніторинг», «Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка», компанії «Інфо Сапієнс» та соціологічної групи «Рейтинг».

Водночас 15% вважають напрям розвитку держави правильним, ще 12% нічого не змогли відповісти на це питання.

Згідно з дослідженням, у жовтні 2018 року 78% українців вважали напрям руху країни неправильним.

Опитування здійснювали з 19 до 30 січня. У ньому взяли участь 10 тисяч респондентів.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

81% українців готові взяти участь у виборах президента України – опитування

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG