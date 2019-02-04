73% українців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямі – опитування

73% українців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямі, свідчать дані опитування Центру «Соціальний моніторинг», «Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка», компанії «Інфо Сапієнс» та соціологічної групи «Рейтинг».

Водночас 15% вважають напрям розвитку держави правильним, ще 12% нічого не змогли відповісти на це питання.

Згідно з дослідженням, у жовтні 2018 року 78% українців вважали напрям руху країни неправильним.

Опитування здійснювали з 19 до 30 січня. У ньому взяли участь 10 тисяч респондентів.