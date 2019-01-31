Європарламент визнав Гуайдо законним президентом Венесуели

Європейський парламент визнав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо «єдиним і законним тимчасовим президентом» цієї країни.

Раніше країни ЄС заявляли, що підуть на такий крок, якщо у Венесуелі не оголосять дострокові вибори. Президент Ніколас Мадуро відкинув ультиматум.

Визнання Гуайдо тимчасовим главою держави – до моменту проведення в країні вільних і прозорих виборів – підтримали 439 членів Європарламенту, проти висловилися 104, ще 88 – утрималися. Парламентарі також засудили репресії і насильство під час протестів у Каракасі, зажадали припинити порушення прав людини і притягнути винних до відповідальності.

Гуайдо раніше підтримали багато країн Заходу і Латинської Америки. США запровадили санкції проти державної нафтової компанії Венесуели, щоб позбавити оточення Мадуро джерел фінансування. Крім цього, Вашингтон надав Гуайдо доступ до венесуельських активів в американських банках.

Після цього Генпрокуратура Венесуели почала розслідування проти лідера опозиції. У відомстві вважають, що Гуайдо спровокував масові заворушення, жертвами яких стали десятки людей. У рамках розслідування йому заморозили рахунки і заборонили виїзд за кордон.

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.