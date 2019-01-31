Російський літак Nordwind повертається з Каракаса в Москву

Російський літак авіакомпанії Nordwind, який з невідомою метою виконував рейс до Каракаса, повертається в Москву. Про це свідчать дані сервісу Flightradar, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Борт покинув Венесуелу близько 17.00 за місцевим часом. Його прибуття в аеропорт Внуково очікується в районі 10 ранку за Києвом.

Раніше у парламенті заявили, що літак, який прибув з Москви, має вивезти з Центрального банку країни 20 тонн золота.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і склав присягу. Гуайдо заявив, що Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо визнали тимчасовим президентом майже всі країни Латинської Америки, ЄС, Бразилія, США і Канада. Низка країн, зокрема Росія, вважають законним президентом Венесуели Мадуро.

26 січня ситуацію у Венесуелі обговорювалася на Раді безпеки ООН. Держсекретар США Майкл Помпео на засіданні закликав всі країни світу «почути голос венесуельського народу» і визнати Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.