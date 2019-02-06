Симоненко подав до суду на ЦВК через відмову реєструвати його кандидатом

Лідер «Комуністичної партії України» Петро Симоненко подав позов до Центральної виборчої комісії, яка раніше цього місяця відмовилася зареєструвати його кандидатом на виборах президента.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва вирішив взяти справу до розгляду. Позов розглянуть 6 лютого.

У ЦВК інформацію про позов наразі не коментували.

2 лютого Центральна виборча комісія відмовила лідеру «Комуністичної партії України» Петру Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти України на виборах 2019 року.

У ЦВК заявили, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Також у комісії заявили, що подана Симоненком анкета не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх років.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. На даний час зареєстровані 34 кандидати.