Ляшко: суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що суд за позовом його політсили заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

«Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки глави МОЗ. Життя і здоров’я українців – найвища цінність. За це і боремся», – написав Ляшко 5 лютого у Facebook, опублікувавши фото ймовірної постанови Окружного адміністративного суду Києва, датованої сьогоднішнім днем.

У МОЗ ситуацію поки що не коментували і на запитання Радіо Свобода пообіцяли найближчим часом оприлюднити реакцію.

Читайте також: Вибори-2019: як штаби зіграють на темі медичної реформи

Раніше Уляна Супрун у Facebook написала, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає її відсторонення, Окружний адмінсуд має розглянути 15 лютого.

Супрун назвала позов «черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров’я».

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається. Вона вважає, що «це найкраща реклама, що реформа йде в правильному напрямку».