Суд роз’яснив, що саме заборонив робити Уляні Супрун

Окружний адміністративний суд Києва оприлюднив роз’яснення, яке надав на прохання представника виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Як пояснюють у суді, представник чиновниці попросив пояснити ухвалу, яка забороняє їй виконувати обов’язки міністра.

У суді стверджують, що визначення посадової особи, яка може здійснювати повноваження голови МОЗ, є в компетенції Верховної Ради і уряду, а з боку відповідача, тобто Супрун, нібито «викривляється суть визначених судом заходів забезпечення позову та безпідставно стверджується про відсторонення його від посади та встановлення заборони вчиняти будь-які дії».

Згідно з роз’ясненням, ухвала не стосується повноважень Супрун як першого заступника міністра охорони здоров’я, які визначає законодавство.

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Натомість документ спрямований на заборону будь-кому, хто не призначений на посаду міністра у визначений законом спосіб, вчиняти дії, які є винятковими функціями міністра. Серед них: визначення політичних пріоритетів та стратегії роботи МОЗ та участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету міністрів.

«Крім того, вкотре необхідно звернути увагу, що ухвалою суду про забезпечення позову жодним чином не вирішувалось питання перебування Супрун на будь-якій посаді», – зазначено в роз’ясненні.

6 лютого Супрун заявила, що заборона їй виконувати обов’язки голови МОЗ блокує розподіл ліків по медичних закладах, тому що право підпису наказу про розподіл має тільки в. о. міністра.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Напередодні сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Підтримку Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловили президент Петро Порошенко, уряд і в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію підтримки чиновниці.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.