Порошенко заявив про «повну підтримку» Супрун

Президент України Петро Порошенко заявив про «повну підтримку» Уляни Супрун, яка рішенням суду була усунена від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

«Я як президент коментувати рішення суду по закону не маю права. Хочу наголосити на тому, що пані Супрун має повну підтримку президента України. І я дуже ціную, що ми з пані Супрун, разом з урядом і парламентом зробили в напрямку медичної реформи», – заявив Порошенко на щорічному прийнятті компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

Порошенко також відзначив поступ, який нині відбувається в питаннях запровадження сільської медицини в Україні.

Про підтримку Уляни Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловилися в уряді та в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію підтримки чиновниці.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Напередодні сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.