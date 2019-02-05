«У кращих традиціях Портнова-Януковича»: реакції на судове рішення щодо Супрун

Міністерство охорони здоров’я України підтвердило, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив виконувачці обов’язки міністра Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Саме такого судового рішення домагалась «Радикальна партія», яка і подала дещо раніше відповідне клопотання про це.

У суспільстві новину зустріли двояко: поки одні дякують «радикалам» за «порятунок життів українців», інші обурюються «свавіллям судової системи» та закликають стати на захист чиновниці.

«Боротьба за життя і здоров’я українців триває!» – так депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук прокоментував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який у вівторок, 5 лютого, задовольнив клопотання цієї політсили заборонити Уляні Супрун виконувати обов’язки в.о. міністра охорони здоров’я.

Частина користувачів зустріла цю новину з великим ентузіазмом та вдячними коментарями на адресу «радикалів».

«Хоч хтось нарешті це зробив… Як фельдшер може бути в.о. та ще й так довго?! Дякую вам», – написала Алла Ольшевська.

«Усю цю реформу скасувати. Нічого хорошого. Супрун звільнити і когось розсудливого поставити, щоб не на шкоду було, а на благо!», – зазначила Лариса Мельникова.

«Дякуємо, що врятували багато людських життів», – додає Андрій Гринишин.

«Абсолютно правильне рішення, адже сьогоднішня медреформа, це геноцид», – коментує Тетяна Стецюк.

Поміж тим багатьох рішення окружного адміністративного суду щодо Супрун не на жарт обурило.

Наприклад, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв називає такий вердикт «атакою з боку корумпованого керівництва держави» на чиновницю, якій вдалося домогтися прозорих закупівель ліків та того, аби гроші «ходили за пацієнтом».

«Вони повністю контролюють цей суд. І прибрати чужими руками одну з небагатьох урядовців, яка втілює антикорупційну реформу, – це так зручно», – вважає він.

«Задовольнити позов шляхом ухвали про забезпечення позову – все у кращих традиціях Портнова-Януковича. Йшов третій рік успішної судової реформи», – обурюється співкоординатор Громадської ради доброчесності Галина Чижик.

Про те, що своїм рішенням адмінсуд заборонив боротьбу з корупцією та здоровий ґлузд, пише інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Коли Уляна бореться за здоровий ґлузд, то це викликає ледь не більші приступи у корупціонерів, ніж коли вона прикриває корупційні схеми. Можливо, саме тому, що українським корупціонерам потрібні українці без критичного мислення? Бо ж на таких легше паразитувати десятиліттями», – зазначає він.

На думку громадського активіста Сергія Стерненка, домігшись такого рішення щодо Супрун, Олег Ляшко зі своєю командою «руйнує чи не єдину нормальну реформу в країні».

«Я не знаю, чи замовлення ви відпрацьовуєте, чи це ваша особиста ініціатива. Але хочу щоб знали, що лізучи своїми немитими після ахметівського бабла руками до медреформи, ви ризикуєте отримати немалих таких ляпасів по цим самим рукам від тисяч людей з активною громадянською позицією», – наголошує Стерненко.

«Фармацевтичне лобі і політики-популісти прагнуть зірвати медичну реформу і не дати українцям шансу на нормальну охорону здоров'я», – додає співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда.

На думку очільника Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, внутрішній реванш тих хто проти реформ, така ж сама загроза, як і агресія з боку Росії, тому необхідна «негайна відсіч».

«Дна немає. Йдуть днопоглиблювані роботи», – так рішення окружного адмінсуду щодо Супрун коментує державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді.

Водночас вона звертає увагу на особливості самої ухвали.

«В мотивувальній частині йдеться про в.о. міністра, в резулятивній – про першого заступника. А яку посаду обіймає Супрун? В належний спосіб заборонили? Тобто, перший заступник зобов‘язаний не виконувати такі дії, а в.о. міністра – може?» – запитує Панаіотіді.

Чи буде виконуватись таке рішенння офіційно, депутат Одеської міськради Дмитро Співак сумнівається.

«Зараз слово за Порошенком. Якщо президент відчує момент і настрої в суспільстві та сам публічно ініціює її відставку, він зможе набрати кілька електоральних балів», – прогнозує він.

У тому, що рішення адмінсуду буде виконуватись не впевнений і політолог Назар Приходько.

Водночас, він таки хотів би бачити на чолі МОЗ іншого керівника. На його думку, це має бути незаангажована людина до 50-ти років з українським громадянством.

«Знаючи не з чуток про бійню не на життя, а на смерть між різноманітними кланами, причетними до медицини, за повернення впливу, зокрема, над постачанням державі ліків, побоююсь, аби всілякі Тодурови, Амосови та Богомольці не взяли реванш на тлі цієї, поки ймовірної відставки», – додає Приходько.

Тим часом проект Prosud звертає увагу на суддю, який виніс рішення щодо Супрун, Сергія Каракашьяна. Зокрема, вони акцентують на тому, що це не перший суперечливий вердикт у його суддівській кар'єрі, а його статки викликають багато запитань.

«Нагадаємо, що Окружний Адміністративний суд Києва мав бути ліквідований у рамках проведення судової реформи. Проте раптово цей суд зник з переліку судів, які підлягають ліквідації. Очевидно, що такі судді, як Вовк, Аблов, Арсірій, Каракашьян та інші дуже корисні для ухвалення потрібних рішень», – зазначають представники проекту Prosud.

Про суперечливі рішення окружного адмінсуду Києва згадали і у «Центрі протидії корупції»:

А також Павло Москаленко:

У самому адмінсуді пояснили своє рішення заборонити Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України «наявністю ознак очевидної протиправності» у тимчасовому виконанні повноважень міністра протягом більше ніж місяця».

Тим часом активісти запустили акцію під гаслом #підтримуюСупрун та закликають усіх небайдужих долучитись 15 лютого до акції на підтримку чиновниці під Окружним адміністративним судом Києва.

У МОЗ тим часом зазначають, що проводять консультації з юристами.

Раніше Уляна Супрун написала, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає її відсторонення, Окружний адмінсуд має розглянути 15 лютого.

Супрун назвала позов «черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров’я».

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається. Вона вважає, що «це найкраща реклама, що реформа йде в правильному напрямку».