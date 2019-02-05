У посольстві США заявили, що уважно стежать за ситуацією довкола Супрун

У посольстві США в Україні заявили, що уважно стежать за ситуацією довкола Уляни Супрун, яка рішенням суду була усунена від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

«Ми разом з громадянами України та колегами з інших дипломатичних представництв уважно стежимо за цією ситуацією», – йдеться у Twitter-повідомленні посольства.

Дипломати до свого допису прикріпили також реакцію посольства Великобританії в Україні, яке раніше в особі посла Джудіт Гоф висловило стурбованість ситуацією довкола Уляни Супрун.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Напередодні сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.