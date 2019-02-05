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05 Лютий 2019, Київ 16:27
Новини | Політика

В уряді заявили, що оскаржать рішення суду про заборону Супрун очолювати МОЗ

Уляна Супрун поки не коментувала рішення суду про заборону їй виконувати обов’язки очільниці МОЗ

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Кабінет міністрів України оприлюднив заяву, в якій висловив занепокоєння ситуацією довкола заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Як йдеться у поширеній Кабміном заяві, уряд оскаржить рішення суду про заборону Супрун очолювати МОЗ.

«Уряд України занепокоєний тим безпрецедентним тиском, який здійснюється останнім часом різними способами з метою зупинки тих зусиль з реформування галузі охорони здоров’я, які здійснює команда Міністерства охорони здоров’я на чолі з в.о. міністра Уляною Супрун. Ця команда, з моменту приходу в міністерство, оголосила війну тим корумпованим схемам, які процвітали в галузі роками, і це, на наш погляд, чи не головна причина того, чому проти Уляни Супрун і її команди була розгорнута справжня війна», – йдеться у заяві уряду.

Крім того, прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook написав, що з огляду на ситуацію з Уляною Супрун, «не можна допустити зупинки реформи медичної галузі і повернення в неї корупції».

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я
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5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. Там заявили, що за фактом консультуються з юристами.

Напередодні сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.

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