Суд пояснив своє рішення заборонити Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я

Окружний адміністративний суд Києва пояснив своє рішення заборонити Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України «наявністю ознак очевидної протиправності» у тимчасовому виконанні повноважень міністра протягом більше ніж місяця.

«При цьому судом було встановлено, що поза межами такого строку перший заступник міністра охорони здоров’я України може виконувати винятково ті повноваження міністра охорони здоров'я України, які були йому надані за дорученням такого міністра», – розповіли в суді.

Згідно з повідомленням, суд не має інформації про таке доручення.

Також суд врахував доводи про те, що у 2015 році Супрун отримала громадянство України, але не відмовилася від американського паспорта.​

5 лютого лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що суд за позовом його політсили заборонив Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

За день до цього очільниця МОЗ розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає її відсторонення, Окружний адмінсуд має розглянути 15 лютого.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається. Вона вважає, що «це найкраща реклама, що реформа йде в правильному напрямку».