У посольстві Британії стурбовані забороною Супрун виконувати обов’язки голови МОЗ

У посольстві Великої Британії в Україні висловили стурбованість довкола ситуації із Уляною Супрун, яка рішенням суду усунена від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

«Усе ще очікую подальших подробиць цієї справи, але стурбована потенційним впливом на життєво важливі реформи у галузі охорони здоров’я України», – написала у Twitter посол Великобританїі в Україні Джудіт Гоф.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. Там заявили, що за фактом консультуються з юристами.

Напередодні сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.