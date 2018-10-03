«Відповідь старої системи»: Супрун прокоментувала постанову комітету Ради про її звільнення

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун прокоментувала постанову комітету Верховної Ради з охорони здоров’я про її звільнення. На думку Супрун, йдеться про бажання зберегти «статус-кво» в галузі охорони здоров’я.

«Сприймаємо вчорашню постанову комітету з питань охорони здоров'я про звернення до Кабінету міністрів України з вимогою звільнити команду агентів змін МОЗу – як характерну відповідь старої системи, яка понад усе прагне зберегти статус-кво. Дуже добре, що регулярно отримуємо такий фідбек. Це допомагає розуміти, що ми діємо правильно і виконуємо суспільний запит на справжні зміни», – зазначила чиновниця.

Вона звернула увагу на зміни в системі охорони здоров’я, здійснені під керівництвом її команди – зокрема на реформу закупівель ліків та вакцин.

«Дякую за підтримку всім, хто допомагає Україні перейти від застарілої совєцької моделі до сучасної світової в системі охорони здоров’я», – заявила Супрун.

2 жовтня парламентський комітет з охорони здоров’я, який очолює Ольга Богомолець, підтримав постанову про звільнення Уляни Супрун та заступника міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського.

11 вересня Міністерство охорони здоров’я заявило про конфлікт із парламентським комітетом, через який звернулося до голови Верховної Ради Андрія Парубія.