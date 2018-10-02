МОЗ: Катерина Амосова звільнена вдруге

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що вдруге звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету імені Богомольця.

«1 жовтня 2018 року у зв’язку із невиконанням Катериною Амосовою законних вимог Державної аудиторської служби України МОЗ України вдруге розірвало контракт із нею. Це сталося після того, як міністерство поновило екс-керівницю закладу на посаді ректора НМУ на виконання рішення Печерського суду міста Києва», – йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ 2 жовтня.

20 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Катерини Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

Міністерство вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу в 2017 році як незадовільну. Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.