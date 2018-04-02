МОЗ звільняє Амосову з посади ректора університету Богомольця

Міністерство охорони здоров’я України розірвало контракт з ректором Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катериною Амосовою, повідомляє прес-служба відомства.

У МОЗ зазначили, що наказ був підписаний 30 березня. Згідно з документом, Амосова з 16 квітня 2018 року буде звільнена з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту.

У відомстві заявили, що 30 березня після публічного розгляду звіту Амосової комісія МОЗ визнала її роботу у 2017 році незадовільною та рекомендувала міністерству розірвати контракт, який був підписаний у 2014-му на термін у сім років.

Під час засідання комісії Міністерства охорони здоров’я, зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності та про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат близько 3,5 мільйона гривень».

Сама Катерина Амосова має намір подавати на МОЗ до суду через своє звільнення.

Читайте також: Численні порушення контракту: чому МОЗ хоче звільнити ректора Амосову

20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення Амосової від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

Амосова рішення про відсторонення оскаржила в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.