Амосова заявляє, що звернеться до суду з позовом на МОЗ щодо її звільнення

Ректор Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова заявляє, що оскаржуватиме в суді рішення комісії МОЗ про визнання її роботи у 2017 році незадовільною і рекомендацію розірвати контракт із нею, а також рішення щодо її звільнення.



«Заздалегідь було написано наказ про моє звільнення, який, мабуть, не доїхав до ректорату сьогодні лише по причині п‘ятничних заторів і скороченого робочого дня. В понеділок з 9-ої ранку буду чекати на цей документ, щоб одразу розписатися в його отриманні, разом із трудовою книжкою», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Амосова назвала засідання комісії МОЗ, яка 30 березня ухвалила щодо неї рішення «шоу», а також зазанчила, щ обрати участь у цьому «було б мазохізмом».

«Позов на МОЗ до суду щодо звільнення лежить вже давно, і для його подачі бракує лише наказу…P.S. Тож, панове, до зустрічі в суді з приводу скасування вашого сьогоднішнього наказу», – додала вона.

30 березня комісія Міністерства охорони здоров’я України визнала роботу ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт із нею. Рішення комісії стане остаточними після підпису держсекретаря МОЗ. Проте у міністерстві ще не повідомляли про підписання рішення і про розірвання контракту з Амосовою.

Катерина Амосова мала виступити на засіданні зі звітом, але не прийшла, направивши листа, що не може звітувати, бо її відсторонили від роботи.

20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

Амосова рішення про відсторонення оскаржила в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ заявив про намір подати апеляцію.