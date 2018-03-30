Численні порушення контракту: чому МОЗ хоче звільнити ректора Амосову

Напередодні спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я одноголосно вирішила визнати роботу ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і достроково розірвати з нею контракт. Такого висновку комісія дійшла після розгляду звіту ректора медичного університету за минулий рік.

Радіо Свобода розповідає, які порушення в звіті виявила комісія та чому Катерина Амосова не прийшла до міністерства.

Заслухати звіт Катерини Амосової, який був опублікований на сайті університету, прийшло чимало журналістів та представників громадськості. Але ректор до Міністерства охорони здоров’я не прийшла.

Зранку вона надіслала листа, де повідомила, що не може звітувати, бо її відсторонили від роботи.

Оскільки Катерина Амосова не з’явилася звітувати уже вдруге (спочатку 23 березня через хворобу), комісія МОЗу вирішила розглянути звіт без неї.

Публікуємо основні зауваження членів комісії до звіту ректора НМУ імені Богомольця за 2017 рік.​

Студентів більше, викладачів менше

​Генеральний директор Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ Марина Мруга почала з того, що в різних частинах поточного звіту є розбіжності в цифрових даних.

«Ми бачимо неспівпадіння цифрових даних 2016 року, які подані в цьому звіті з тими ж самими даними, які були подані в попередньому звіті. І це стосується майже всіх показників: кількості студентів, іноземних студентів, інтернів, науково педагогічних працівників, наукових дисертацій, патентів тощо. Тому цифри в звіті сумнівні».

Представниця директорату зазначила: у звіті наведений як факт, що університет має найпотужніший педагогічний колектив і його якість постійно покращується. Однак це не зовсім так.

За останні три роки кількість науково-педагогічних працівників зменшилася на 210 осіб при загальній кількості 1346. Водночас кількість студентів збільшилася – з 12076 у 2014 році до 13490 у 2017. Приріст студентів за три роки - 785 осіб.

У підсумку, співвідношення студентів перевищує 11 осіб на одного викладача при нормативі від 5 до 8.5.

При цьому МОЗ не рахувало кадрові потреби на підвищення кваліфікації лікарів, які забезпечує Національний медичний університет для підготовки аспірантів і докторантів.

Директорат науки також наголосив, що збільшення кількості студентів відбулося переважно за рахунок іноземних громадян на англомовній формі навчання.

Іноземці погано складають іспити, а кількість відрахувань ​зменшується

У МОЗу виникли сумніви щодо студентів, які не складають іспити. Комісія верифікувала результати іспитів і проаналізувала їх у порівнянні з іншими медичними закладами освіти країни.

«Ми бачимо, що університет має суттєві проблеми зі студентами англомовної форми навчання на всіх спеціальностях третього курсу. Студенти-іноземці цього навчального закладу демонструють гірші результати, ніж в інших вузах», – наголосила вона.

У звіті університету справді йдеться, що рівень успішності навчального закладу знизився, але причина – підвищення вимогливості вишу.

У документі йдеться, що загальна питома вага студентів 1- «6 курсів, які отримали оцінку «незадовільно», становить 12.6 %. Але цей показник набагато нижчий, якщо говорити про студентів, які не склали ліцензійні іспити.

«Для іспиту «Крок» це показник від 14 до 100%, залежно від контингенту і спеціальності, а для «Крок-2» – до 35%», – кажуть у директораті.

У звіті також є дані про те, що в 2017 році відрахували 19.8% студентів і ця кількість збільшилася порівняно з попереднім роком. Причина – збільшення вимогливості університету.

При верифікації комісія МОЗ виявила, що показник відрахування становить 13.3% і він знизився. Тобто вимоги університету до студентів зменшилися, а не збільшилися.

Науково-методична діяльність: можливостей насправді більше

У системі Scopus (рейтинг цитованості статей) НМУ посідає 15-те місце в Україні (на 7-му – Донецький національний медичний університет, на 12-му – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).

Кількість патентів НМУ зменшилась зі 196 у 2015 році, до 26 в 2017. Індекс Гірша (показник впливовості наукового закладу) не змінив своє місце – це третє місце в країні.

«У цілому, позитивна динаміка наукових показників відсутня. Вона не відповідає наявним можливостям наукових баз, що свідчить про не належний контроль відповідних підрозділів», – наголосили в МОЗ.

Також зазначили, що НМУ має фінансову підтримку держави, а отже, зобов’язаний не менше 50% своїх доходів спрямовувати на провадження наукової, науково-технічної діяльності та розвиток матеріально технічної бази.

Минулого року університет мав 441 млн гривень власних надходжень, а отже, мав витратити на розвиток науки не менше 220 млн, але в звіті немає згадок про дотримання цієї норми.

Втрата 3.5 мільйонів гривень, антикорупційні ризики й непогоджені угоди

Начальник управління аудиту та аналітики МОЗ Людмила Мельниченко розповів про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат близько 3.5 мільйонів гривень».

За його словами, університету висунули вимогу державної фінансової інспекції аудиторської служби про усунення порушень упродовж 30 днів (до кінця березня).

Університет мав відшкодувати збитки, але не виконав 12 пунктів, або ж 75% від загальної суми збитків. Це підтвердила Державна аудиторська служба України. Таким чином відбулося порушення контракту МОЗ із ректором університету.

Світлана Мусіяка, завідувач сектору оцінки та усунення корупційних ризиків при МОЗ розповіла, що в НМУ створений антикорупційний комітет як уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції.

Але такий орган не відповідає вимогам постанови Кабінету міністрів, яка регулює порядок діяльності таких структур.

Згідно з цим актом, в університеті має бути уповноважений структурний підрозділ, тобто той, який входить до штатного розпису відповідної організації. Керівник має назначатися міністерством. Але такого органу не створили, а останні дії щодо запобігання корупції, які були підтверджені відповідними наказами, були в 2014 році.

«Відповідно до ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції», керівник юридичної особи забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків діяльності такої юридичної особи і здійснює відповідні антикорупційні заходи. Ніяких даних щодо проведення оцінки корупційних ризиків у 2017 році в звіті не було», – наголосила Мусіяка.

Директор департаменту управління персоналом і кадровою політикою згадала також про призначення проректора з науково-педагогічної роботи Олександра Никитюка. Воно відбулося без погодження з міністерством.

Представник відділу юридичної експертизи наголосив також на тому, що угоди університету, які були укладені з Грецією, Польщею, Іспанією, Болгарією, Узбекистаном та іншими країнами, також не були погоджені з МОЗ. Це також порушення статуту університету й контракту.

Ганна Гопко про корупцію та офіційна реакція НМУ імені Богомольця

Під час аналізу звіту НМУ виступила народний депутат Ганна Гопко, яка до березня 2018 року належала до наглядової ради університету. Вона висловила жаль з приводу того, що Катерина Амосова не прийшла до Міністерства прозвітувати про свою роботу.

«До мене, як до голови Комітету в закордонних справах, неодноразово зверталися посли різних держав з розмовами про вимагання хабарів і факти корупції. Я вимагала, щоб ці питання вирішилися, бо це наш імідж. Нам треба показувати, що Україна продовжує мати сильні позиції у підготовці медиків. Але деякі конфлікти залишалися невирішеними», – розповіла депутат.

За словами Гопко, в НМУ є багато достойних викладачів, які з тих чи інших причин не можуть реалізувати свій потенціал.

Офіційний сайт НМУ імені О.О. Богомольця після засідання комісії опублікував інформацію про те, що її звинувачення безпідставні, а учасники комісії «не володіли підтвердженими доказами»:

«Зазначимо, що всі вищезгадані нібито порушення були перевірені Рахунковою палатою України, яка не виявила жодного зауваження до діяльності НМУ під керівництвом ректора Катерини Амосової», – йдеться в реакції університету.

Рішення комісії про звільнення Амосової стане остаточним після підпису держсекретаря МОЗ.

Контракт був підписаний у 2014-му на сім років.

Сама Катерина Амосова має намір подавати на МОЗ до суду через своє звільнення.

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