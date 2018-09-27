Російські боти підривають довіру українців до вакцинації – Супрун

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун стверджує, що «російські боти, тролі, проросійські ЗМІ та політики продовжують підривати довіру населення України до вакцинації». Про це очільниця відомства заявила на зустрічі високого рівня щодо боротьби проти туберкульозу під час 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За словами Супрун, внаслідок скоординованих дій «під час спалаху Україна очолює рейтинг країн з найвищими показниками захворюваності на кір». «Для багатьох українців – це смертельний вирок», – вказала керівниця МОЗ.

«Американські дослідники проаналізували тисячі твітів, опублікованих між 2014 та 2017 роками, та виявили, що значна кількість з тих, де йшлося про вакцинацію, були написані з російських акаунтів. Проплачені цією державою тролі та боти поширювали дискредитовані антивакцинаторські теорії, наприклад, що вакцини викликають аутизм чи вбивають людей», – вказала Супрун.

«Маємо результати – лише за 6 місяців 2018 року в Європі показники захворюваності на кір досягли рекордного рівня: захворіли 41 тисяча людей, 37 тисяч з яких померли», – додала українська чиновниця.

Кір – небезпечне вірусне захворювання, захистити від якого може тільки вакцинація. Згідно з календарем щеплень, дітей слід вакцинувати в 1 і 6 років, проте є можливість усім дітям до 18 років отримати безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини. Також безоплатну імунізацію можуть пройти дорослі, які належать до груп ризику – військові, студенти, освітяни, медики.

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Станом на 23 серпня 2018 року в Україні наявні 777 908 доз вакцин, повідомили в МОЗ.