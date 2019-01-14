Штурм НМУ Богомольця: боротьба за «потоки» чи битва «старого» і «нового» в медицині?

Національний медичний університет імені Богомольця 14 січня спробували взяти штурмом прибічники його екс-ректора Катерини Амосової, яку кілька разів звільняли з посади та по тому поновлювали через суд. Колишня ректор звинувачує керівництво Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) в особистій неприязні до неї та у прагненні «посадити на потоки» своїх людей. У міністерстві звільнення ректора обґрунтовують тим, що вона не виконувала своїх обов’язків та не усувала порушень у господарській діяльності. Експерти пояснюють такі конфлікти між МОЗ та керівниками підпорядкованих йому установ боротьбою «старого» та «нового» в українській медицині.

Десятки дужих чоловіків із криками і лайкою намагаються прорватися до будівлі НМУ імені Богомольця. Дружно, за командою одного з них, атакують турнікет і працівників, які його блокують. Так само за командою – відступають. Безліч телеканалів знімають протистояння сторін, доки його не припиняє Нацполіція. Так виглядали ранок та день 14 січня у Національному медичному університеті імені Богомольця, коли його колишня ректор Катерина Амосова, поновлена судом, намагалася потрапити всередину будівлі.

Коли сутички вщухли, Катерина Амосова детально пояснила свою позицію медіа.

Я людина з незручним характером, я не підлабузник, не лайкаю якісь геніальні пости у Twitter, я – працюю

«Вже системно, протягом цілого року, керівництво МОЗ намагається усунути мене від посади ректора, щоб поставити свою людину, яка їм потрібна. Я людина з незручним характером, я не підлабузник, не славословлю, не лайкаю якісь геніальні пости у Twitter, я – працюю. Мені це не цікаво. В неї (у очільниці МОЗ Уляни Супрун), схоже, інше бачення… Ми є дуже успішними, в нас – бюджет 700 мільйонів гривень, дві третини з них ми заробляємо самі. Тому поставити свою людину розпоряджатися цим бюджетом, а ще – робити кадрові призначення… Тобто, тут може не бути нічого особистого, тільки гроші. І ми маємо схожу ситуацію з іншими медичними вишами країни, мета якої – щоби «свої люди» отримали контроль», – каже Катерина Амосова.

Екс-очільниця НМУ імені Богомольця, кілька разів звільнена МОЗ та кілька разів поновлена на посаді судом, висловлює упевненість, що її щоразу звільняли незаконно. На уточнювальне запитання Радіо Свобода Катерина Амосова додала, що, на її думку, Міністерство охорони здоров’я не має права на свій розсуд звільняти ректора медичного вишу.

За законом «Про вищу освіту», МОЗ не має права звільняти ректора, обраного конференцією трудового колективу

«За законом «Про вищу освіту», МОЗ не має права звільняти ректора, обраного конференцією трудового колективу. І саме на цих підставах суд першої та другої інстанцій поновив мене на посаді. За цим самим законом, МОЗ не має права призначати виконувача обов’язків ректора. В разі відсутності ректора з будь-яких причин – є перший проректор з відповідним функціоналом, якого так само обирала вчена рада. Те, що відбувається, свідчить, що МОЗ не хоче виконувати рішення судів, – наголошує екс-ректор НМУ імені Богомольця. – Ми мали такий досвід: конференція трудового колективу дала вотум недовіри попередньому ректору. Це відбувалося за спеціальною процедурою: скликання конференції трудового колективу, оформлення процедурних питань, бюлетені, присутність телеканалів, таємне голосування… І тільки після цього міністр (Олег Мусій) розірвав контракт із попереднім ректором».

Сутички припинилися після втручання поліції

У Нацполіції повідомили, що крім «невідомих осіб» та Катерини Амосової ,до вишу намагалися пройти повз охорону працівники Державної виконавчої служби.

«На службу «102» надійшло повідомлення про те, що у приміщення університету на бульварі Тараса Шевченка зайшли невідомі особи і виник конфлікт із охороною. На виклик прибули наряди патрульних і слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції… На місці перебували співробітники Державної виконавчої служби, які звернулися із проханням забезпечити правопорядок. Тож, щоб не допустити порушень законодавства, біля університету посилено патрулювання», – мовиться в повідомленні.

Правоохоронці закликали «вирішувати усі спірні питання виключно в правовому полі». Деякі медіа повідомляли про затриманих під час сутичок, однак представники поліції на місці не підтвердили цього Радіо Свобода. За їхніми словами, слідчо-оперативна група лише опитала учасників подій.

У Міністерстві охорони здоров’я України ці події оцінили як штурм та спробу захоплення адміністративної будівлі НМУ імені Богомольця, яка може повторитися, та несе загрозу для нормальної роботи вишу.

«Це спроба екс-ректорки Катерини Амосової та її прихильників

потрапити до університету. Така спроба вторгнення є протизаконною», – ідеться в повідомленні.

У МОЗ звинуватили Амосову в штурмі з застосуванням «тітушок»

У МОЗ зазначили, що Амосова ознайомилася з черговим наказом про звільнення 10 січня і жодних повноважень не має. Більше того, будь-які судові рішення щодо об’єктів МОЗ виконавча служба має скеровувати лише до керівництва МОЗ, яке є розпорядником цих установ та майна.

Державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ як власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень, зокрема про плани захоплення та блокування університету... Наразі таких повідомлень до МОЗ не надходило

«Державна виконавча служба разом з Катериною Амосовою відповідно до

законодавства України мали звернутись до МОЗ України, а не до адміністрації університету, як до органу, який видавав акт про поновлення та звільнення. Нагадаємо, що державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ України як засновника та власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державними виконавцями. Наразі таких повідомлень до МОЗ України не надходило», – зазначили у міністерстві.

У МОЗ звільнення Амосової пояснюють тим, що вона не виконувала своїх обов’язків та не усувала виявлених фінансових порушень у роботі університету.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, зі свого боку, звинуватила Катенину Амосову в тому, що вона намагається за допомогою так званих «тітушок» зірвати роботу університету.

Cпроба вторгнення є протизаконною. Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень

«Колишня ректорка Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками (що поводяться як типові «тітушки») штурмували університет. Чергова спроба екс-очільниці захопити керівництво навчальним закладом після звільнення, яке відбулося вже втретє…Така спроба вторгнення є протизаконною. Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень. Але закон не зупиняє екс-очільницю. Нам стало відомо, що готується друга спроба штурму НМУ Богомольця – вже за участі представників суду», – написала Уляна Супрун у соцмережах.

Вона закликала студентів та викладачів зберігати спокій, доки МОЗ робить «все належне, щоб зупинити злочинців».

Після цього Катерина Амосова заявила журналістам, що їй щойно стало відомо про «вже четвертий» наказ МОЗ про її звільнення, і пообіцяла так само оскаржувати його у суді.

За що МОЗ звільнив Катерину Амосову з посади? І чому понад 10 місяців вона та інші звільнені працівники вишу не полишають спроб повернутися на свої посади різними методами: від рішень суду до штурмів?

Причинами звільнення Катерини Амосової назвали не виконані в повному обсязі вимоги Держфінінспекції, яка виявила низку грубих порушень у фінансово-господарській діяльності медуніверситету під керівництвом Амосової, а також те, що її не було на роботі після чергового поновлення на посаді через суд: з 26 грудня 2018 року.

Між тим, причини протистояння у медичній галузі є набагато глибшими, і вони стосуються не лише окремого вишу, пояснює Радіо Свобода засновник організації StateWatch, експерт з антикорупції Олександр Лємєнов.

«Структурно медична реформа містить велику антикорупційну складову. Згадаймо хоча б, які колосальні суми коштів проходили через публічні закупівлі, на яких наживалися лікарі (частина з них) і так звана «фармацевтична мафія». Тому не дивно, що відбувається протистояння «старої» та «нової» команди Щодо НМУ імені Богомольця: безумовним є факт того, що там панує абсолютна корупційна вертикаль (мені це неодноразово підтверджували ті, хто там вчиться та працює), гроші платяться майже за все і майже всіма. Як наслідок – це прекрасна корупційна годівничка для недоброчесних очільників медичного вишу. Зараз я не вказую на конкретні персоналії, ми говоримо про загальновідомі речі», – зазначає експерт із протидії корупції.

Серед проявів корупції в НМУ імені Богомольця та в інших медичних вишах України Олександр Лємєнов називає випадки, коли незрідка на перший курс вступають ті абітурієнти, хто має дещо гірші результати ЗНО, ніж ті, кому у вступі відмовлено. Також він говорить про факти «поборів» за перескладання іспитів та заліків, про які повідомляють самі ж працівники медичних навчальних закладів.

Перший варіант: керівники безпосередньо причетні до корупційних схем. І другий варіант – ці керівники неконкурентоспроможні в рамках вільного ринку

У такій ситуації численні наполегливі спроби Катерини Амосової, поновитися на посаді протягом 10 місяців (та схожі дії інших очільників медичних вишів) можуть мати лише два пояснення, припускає антикорупційний експерт.

«Перший варіант: що керівники безпосередньо причетні до корупційних схем. І другий варіант – що ці керівники неконкурентоспроможні в рамках вільного ринку та приватної практики, вони не можуть знайти собі достойне місце деінде, як наслідок – вони так тримаються за посаду», – припускає Лємєнов.

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Міністерство охорони здоров’я 8 січня втретє розірвало контракт із ректором Національного медичного університету імені Богомольця Катериною Амосовою.

У МОЗ зазначають, що вважали Амосову поновленою на посаді ректора з 26 грудня 2018 року. Це було пов’язано з тим, що Окружний адміністративний суд Києва скасував попередній наказ МОЗ про звільнення Амосової і заборонив призначати будь-кого іншого на цю посаду.

Сама Амосова 10 січня заявила, що до неї в клініку прийшла «бригада з десяти осіб», які ознайомили її з наказами про звільнення як з посади ректора університету, так і з посади професора кафедри.

МОЗ вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. Виконувачем обов'язків ректора призначили проректора Олександра Науменка. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила роботу Амосової в 2017 році як незадовільну. Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.

30 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

На початку жовтня МОЗ вдруге розірвало контракт із Амосовою.

Схоже протистояння та взаємні звинувачення – характерні також для відносин керівництва МОЗ та деяких інших провідних національних медичних установ.

Так, Радіо Свобода повідомляло про повторне обрання на посаду директора Інституту серця Бориса Тодурова, який звинуватив Уляну Супрун у підтримці активістів, які пікетували медичний заклад під час переобрання, а за кілька днів до цього – зробили відеозапис непублічного тренінгу, де Тодуров та запрошені тренери навчали медперсонал протидіяти активістам, провокувати їх та блокувати фізично.

Тоді частина експертів, опитаних Радіо Свобода, оцінило ситуацію як протистояння між групами «реформаторів» та «старих кадрів» в українській медицині.

При цьому Катерина Амосова під час спроб її прихильників прорватися до НМУ імені Богомольця заявила, що не вважає себе однією зі «старих кадрів», оскільки її призначили на посаду після Революції гідності, а в час правління Віктора Януковича вона не входила до керівництва вишу.