Поліція повідомила про ситуацію навколо медуніверситету імені Богомольця в Києві

Поліція Києва повідомила про ситуацію навколо Національного медичного університету імені Богомольця, будівлю якого раніше 14 січня намагалася захопити колишня ректорка вишу Катерина Амосова з групою підтримки: ситуація поблизу адмінбудівлі спокійна, поліція забезпечує біля неї правопорядок.

«На службу «102» надійшло повідомлення про те, що у приміщення університету на бульварі Тараса Шевченка зайшли невідомі особи і виник конфлікт із охороною. На виклик прибули наряди патрульних і слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції… На місці перебували співробітники Державної виконавчої служби, які звернулися із проханням забезпечити правопорядок. Тож, щоб не допустити порушень законодавства, біля університету посилено патрулювання», – мовиться в повідомленні.

Правоохоронці також закликали «вирішувати усі спірні питання виключно в правовому полі».

Раніше 14 січня виконувачка обов’язків міністрині охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що колишня ректорка НМУ імені Богомольця Катерина Амосова «разом зі своїми прихильниками (що поводяться як типові тітушки) штурмували університет». За словами Супрун, це була «чергова спроба екс-очільниці захопити керівництво навчальним закладом після звільнення, яке відбулося вже втретє». «Незабаром поліція вивела з приміщення прихильників Амосової, і вони дали пояснення правоохоронцям», – додала вона.

За словами керівниці МОЗ, «така спроба вторгнення є протизаконною». «Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень. Але закон не зупиняє екс-очільницю. Нам стало відомо, що готується друга спроба штурму НМУ Богомольця — вже з участю представників суду», – заявила Супрун.

«Закликаю громадськість привернути максимальну увагу до цих подій. Амосова усіма можливими засобами саботує роботу університету і зриває навчальний процес. Це аморальна поведінка і злочин не лише проти студентів, до яких колишнє керівництво ставиться наче до особистої власності. Це стосується всього українського суспільства. Неприпустимо у правовій державі допускати вторгнення до навчальних закладів і захоплення будівель. Прошу студентів і викладачів зберігати спокій. Робимо все належне, щоб зупинити злочинців», – заявила Уляна Супрун.

Катерина Амосова наразі не коментувала публічно останніх подій.

10 січня вона заявила, що до неї у клініку прийшла «бригада з десяти осіб», які ознайомили її з наказами про звільнення і з посади ректора університету, і з посади професора кафедри.

Міністерство охорони здоров’я 8 січня втретє розірвало контракт із ректором Національного медичного університету імені Богомольця Катериною Амосовою. Причинами звільнення назвали не виконані в повному обсязі вимоги Держфінінспекції, яка виявила низку грубих порушень у фінансово-господарській діяльності медуніверситету під керівництвом Амосової, а також її неявку на роботу з 26 грудня 2018 року, коли вона була рішенням суду поновлена на посаді. Тоді Окружний адміністративний суд Києва скасував попередній наказ МОЗ про звільнення Амосової і заборонив призначати будь-кого іншого на посаду ректора.

Цей другий наказ МОЗ про звільнення Амосової з посади ректора НМУ був виданий 1 жовтня 2018 року. Причиною розірвання контракту також називали невиконання нею вимог Державної аудиторської служби України; Амосова успішно оскаржила його.

Перед тим, 20 вересня 2018 року, Печерський суд Києва скасував перший наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора.

МОЗ уперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня за невиконання умов контракту. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу у 2017 році як незадовільну. Зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності і про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат на суму близько 3,5 мільйонів гривень». Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.

Раніше, 20 лютого, Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення Амосової від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця. У МОЗ тоді пояснили, що це пов’язано з тим, що в цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів. Амосова оскаржила рішення про відсторонення в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію цього наказу Міністерства охорони здоров’я.