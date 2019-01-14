Супрун: поліція вивела з НМУ імені Богомольця людей, які намагалися прорватися туди силою

Поліція вивела з адмінбудівлі НМУ імені Богомольця людей, які намагалися прорватися тули силою. Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Зараз вони надають пояснення правоохоронцям. Але на цьому Катерина Амосова зупинятися не збирається. Нам відомо, що планується ще одна спроба штурму – вже за участі представників суду», – зазначила міністр.

14 січня у МОЗ повідомили про штурм адміністративної будівлі НМУ імені Богомольця екс-ректором Катериною Амосовою та «її прихильниками».

Міністерство охорони здоров’я 8 січня втретє розірвало контракт із ректором Національного медичного університету імені Богомольця Катериною Амосовою.

Сама Амосова 10 січня заявила, що до неї в клініку прийшла «бригада з десяти осіб», які ознайомили її з наказами про звільнення як з посади ректора університету, так і з посади професора кафедри.

МОЗ вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу в 2017 році як незадовільну. Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.

Читайте також: МОЗ планує оскаржити рішення суду про поновлення Амосової на посаді ректора НМУ

30 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

На початку жовтня МОЗ вдруге розірвало контракт із Амосовою.