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22 Грудень 2018, Київ 21:14
Новини | Суспільство

МОЗ планує оскаржити рішення суду про поновлення Амосової на посаді ректора НМУ

Раніше Окружний адміністративний суд скасував наказ МОЗ про звільнення Катерини Амосової

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Міністерство охорони здоров’я планує оскаржувати ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, яка поновлює на посаді ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, 20 грудня суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової і заборонив будь-кому, окрім неї, обіймати посаду ректора.

Згідно з позицією міністерства, своїм рішенням суд позбавив НМУ органу управління, оскільки заборони МОЗ виконувати управлінські функції.

«Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» МОЗ України є засновником, власником та розпорядником коштів державного університету НМУ імені О.О. Богомольця. Натомість суд вирішив за власника, хто може очолювати університет, та фактично передав управління фінансами Катерині Амосовій», – стверджують у відомстві.

Окрім оскарження ухвали, у МОЗ планують звернутися до Національної поліції зі скаргою на суддю, який її виніс – Євгена Аблова.

Напередодні на сторінках Національного медичного університету імені Богомольця та самої Катерини Амосової було оприлюднено текст ухвали Окружного суду. Суд зокрема зупинив дію наказу МОЗ про звільнення Амосової від 1 жовтня 2018 року.

Сама Амосова назвала це рішення «припиненням свавілля».

МОЗ вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу в 2017 році як незадовільну. Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.

30 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

На початку жовтня МОЗ вдруге розірвало контракт із Амосовою.

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