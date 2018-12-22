МОЗ планує оскаржити рішення суду про поновлення Амосової на посаді ректора НМУ

Міністерство охорони здоров’я планує оскаржувати ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, яка поновлює на посаді ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, 20 грудня суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової і заборонив будь-кому, окрім неї, обіймати посаду ректора.

Згідно з позицією міністерства, своїм рішенням суд позбавив НМУ органу управління, оскільки заборони МОЗ виконувати управлінські функції.

«Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» МОЗ України є засновником, власником та розпорядником коштів державного університету НМУ імені О.О. Богомольця. Натомість суд вирішив за власника, хто може очолювати університет, та фактично передав управління фінансами Катерині Амосовій», – стверджують у відомстві.

Окрім оскарження ухвали, у МОЗ планують звернутися до Національної поліції зі скаргою на суддю, який її виніс – Євгена Аблова.

Напередодні на сторінках Національного медичного університету імені Богомольця та самої Катерини Амосової було оприлюднено текст ухвали Окружного суду. Суд зокрема зупинив дію наказу МОЗ про звільнення Амосової від 1 жовтня 2018 року.

Сама Амосова назвала це рішення «припиненням свавілля».

МОЗ вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу в 2017 році як незадовільну. Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.

30 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

На початку жовтня МОЗ вдруге розірвало контракт із Амосовою.