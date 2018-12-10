Невідомі захопили Одеський медичний університет – МОЗ

Невідомі особи 10 грудня захопили приміщення Одеського національного медичного університету і не впускали працівників, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

«Наразі особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію», – йдеться в заяві міністерства.

У відомстві ці події пов’язують із тим, що 10 грудня комісія Міністерства юстиції розглядає скаргу МОЗ із приводу реєстрації Юрія Сухіна керівником ОНМУ.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на місці були працівники виконавчої служби, але в їхніх ухвалах не було дозволу на захоплення будівлі. Ані журналісти, ані депутати до будівлі потрапити не змогли – працівники охоронної фірми нікого не пропускали.

«Вони захопили сейфи, документи та оригінальну печатку. Мене не пропустили на робоче місце, сказали звертатися до суду», – сказав призначений МОЗ виконувач обов’язків ректора Костянтин Аймедов.

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За його словами, за п’ять місяців ані Міністерство внутрішніх справ, ані прем’єр-міністр ніяк не реагували на те, що відбувається в університеті.

Радіо Свобода наразі не змогло отримати коментар із цього приводу у Віталія Запорожана і Юрія Сухіна.

У листопаді 2018 року в МОЗ вже повідомляли про «рейдерське захоплення» університету.

Валерій Запорожан був звільнений з посади ректора Одеського національного медичного університету в липні 2018 року. Виконувачем обов’язків ректору МОЗ призначило Костянтина Аймедова. Зі свого боку прихильники Запорожана в університеті 31 серпня проголосували за призначення виконувачем обов’язків Юрія Сухіна.

20 липня Валерій Запорожан написав пост про «силове захоплення»університету, а вже 1 вересня подякував колегам, що стали на захист університету «від аморальності, дурості і непрофесіоналізму».