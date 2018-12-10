2 співробітників викликають на допит через ліки для дітей із рідкісними захворюваннями – МОЗ

Двох співробітників Міністерства охорони здоров’я України викликали на допити 12 грудня у справі щодо постачання препарату «Анакінра» для лікування дітей з рідкісними формами первинних імунодефіцитів, повідомила прес-служба МОЗ.

За інформацією МОЗ, ці ліки вперше в історії закупили за державні кошти, тому вони були безкоштовними для пацієнтів.

У жовтні препарат передали на зберігання державному підприємству «Укрвакцина», звідки вся партія препаратів (952 дози) протягом тижня була розподілена та доставлена в Івано-Франківську та Полтавську області для пацієнтів, які, відповідно до даних департаментів охорони здоров’я цих областей, їх потребують.

У МОЗ зазначили, що в листопаді управління поліції в Києві розпочало кримінальне провадження щодо постачання цього препарату.

«МОЗ України занепокоєно тим, що це кримінальне провадження може обмежити доступ пацієнтів до життєво необхідного їм лікуванням через вилучення вже доставлених препаратів. Також фактично під загрозою закупівля цього препарату в майбутньому», – зазначили в міністерстві.

Столична поліція наразі не коментувала заяву МОЗ.