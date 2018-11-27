У МОЗ заявили про рейдерське захоплення Одеського медуніверситету

Міністерство охорони здоров’я України 26 листопада повідомило про рейдерське захоплення Одеського національного медичного університету.

«21 листопада МОЗ стало відомо про внесення змін до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), а саме, що було внесено запис про виконання обов'язків ректора Одеського національного медичного університету Юрієм Сухіним», – ідеться у повідомленні.

Однак, як зазначили у міністерстві, МОЗ як орган управління не видавало наказу про покладення обов'язків ректора на Сухіна.

«МОЗ вважає внесення запису до ЄДР про Сухіна рейдерським захопленням ОНМУ і просить утриматися від опрацювання документів за його підписом», – повідомили у відомстві.

З огляду на ситуацію, що склалася, МОЗ має намір звернутися до правоохоронних органів.

У квітні цього року МОЗ відсторонило Валерія Запорожана від виконання службових обов'язків ректора ОНМУ, а в липні достроково розірвало з ним контракт через те, що той не пустив комісію, що прибула до університету для перевірки його діяльності на обійманій посаді.

За інформацією відомства, воно неодноразово отримувало скарги від народних депутатів і громадських організацій про «неправомірні дії Запорожана і загалом про критичну ситуацію, що склалася в університеті».

У вересні в. о. ректора медуніверситету МОЗ визнало проректора з науково-педагогічної роботи Владлену Дубініну.