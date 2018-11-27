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27 Листопад 2018, Київ 09:19
Новини | Події

У МОЗ заявили про рейдерське захоплення Одеського медуніверситету

МОЗ звертається до правоохоронних органів через ситуацію у ОНМУ

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Міністерство охорони здоров’я України 26 листопада повідомило про рейдерське захоплення Одеського національного медичного університету.

«21 листопада МОЗ стало відомо про внесення змін до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), а саме, що було внесено запис про виконання обов'язків ректора Одеського національного медичного університету Юрієм Сухіним», – ідеться у повідомленні.

Однак, як зазначили у міністерстві, МОЗ як орган управління не видавало наказу про покладення обов'язків ректора на Сухіна.

«МОЗ вважає внесення запису до ЄДР про Сухіна рейдерським захопленням ОНМУ і просить утриматися від опрацювання документів за його підписом», – повідомили у відомстві.

З огляду на ситуацію, що склалася, МОЗ має намір звернутися до правоохоронних органів.
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У квітні цього року МОЗ відсторонило Валерія Запорожана від виконання службових обов'язків ректора ОНМУ, а в липні достроково розірвало з ним контракт через те, що той не пустив комісію, що прибула до університету для перевірки його діяльності на обійманій посаді.

За інформацією відомства, воно неодноразово отримувало скарги від народних депутатів і громадських організацій про «неправомірні дії Запорожана і загалом про критичну ситуацію, що склалася в університеті».

У вересні в. о. ректора медуніверситету МОЗ визнало проректора з науково-педагогічної роботи Владлену Дубініну.

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