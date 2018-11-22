В Україні вперше в сезоні зафіксували циркуляцію вірусів грипу – МОЗ

За минулий тиждень в Україні вперше у цьому епідемічному сезоні зафіксовано циркуляцію вірусів грипу. Про це повідомили 22 листопада у міністерстві охорони здоров’я.

«Поки захворюваність на грип та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні – на 17,5 % менше епідемічного порогу по Україні», – зазначили у МОЗ.

За інформацією міністерства, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли близько 165 тисяч українців.

«Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 164 826 людей, із них 68% – діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 9,7% та 8% відповідно. Летальних випадків від грипу не зареєстровано”, – наголосили у МОЗ.

У відомстві зазначили, що наразі летальних випадків від грипу не зафіксовано.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто в будь-якому віці може захворіти на грип.